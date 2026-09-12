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Гръмна бойлер във Враца

Гръмна бойлер във Враца

Враца. Електрически бойлер гръмна в жилищен блок във Враца. Инцидентът е станал тази сутрин, на улица "Братя Миладинови", съобщи БНР. Няма пострадали...

21 май | 12:10
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