Колко дълго издържа един бойлер и как да разберете кога е приключен?
Животът на вашия уред може да бъде повлиян от различни фактори
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Животът на вашия уред може да бъде повлиян от различни фактори
То не е загинало от токов удар
Ако уредът е стар и работата му е неефективна, инвестицията в енергоспестяващ ще се изплати бързо, съветват от ЕНЕРГО-ПРО
25-годишна жена е загинала след токов удар. Той е станал в апартамента й в столицата, предаде БНР. Съпругът на загиналата, на 35 години, също е постр...
Две момичета - на 10 и на 15 години са ранени, след като бойлерът в дома им се взриви в 4 часа тази сутрин в Пловдив, съобщава БГНЕС. Инцидентът е ст...
Електрически бойлер в гаранция гръмна в родната къща на кметския наместник на петричкото село Камена Осман Демиров. Взривът по чудо не е убил родители...
София. Газов бойлер се е взривил в столичния квартал „Красна поляна", по първоначална информация няма пострадали, съобщи Блиц. На мястото на инцидент...
Враца. Електрически бойлер гръмна в жилищен блок във Враца. Инцидентът е станал тази сутрин, на улица "Братя Миладинови", съобщи БНР. Няма пострадали...
Варна. Бойлер и пералня надуват с 60% сметките за ток през зимата, предупредиха от Енерго–про. Дружеството направило анализ на потреблението на реа...
Варна. Бойлер е гръмнал през нощта в зоопарка в Морската градина във Варна и оставил обитателите му без кухня. Инцидентът със стария електроуред е ста...
Инвестицията се избива за около 2 години, а топлият душ е без пари