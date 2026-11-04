Политика

Костадинов скочи срещу езика на омразата. Зове прокуратурата

Лидерът на "Възраждане" с остра декларация в парламента

Костадинов скочи срещу езика на омразата. Зове прокуратурата
Снимка: бТВ
04 ное 26 | 10:55
1998
Мира Иванова

Тези хора си мислят, че са някакъв богоизбран елит. Тази омраза, която бълват едни 6%, е заплаха. Бълват разделение, причинени от омраза срещу селянина, провинциалиста, срещу по-бедния, срещу този, който не е от София.

Това обяви от парламентарната трибуна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, визирайки множество публикации в социалните мрежи от страна на умните и красивите срещу партията му и нейните членове.

"Илон Мъск казва кратко и ясно: Не бъркайте образованието с интелект.

Тези хора, които се смятат за елита на нацията, говорят, как те са единствения и неповторим път на нашата страна. Живеейки с мисълта за превъзходство над всички останали.

Това чувство на диктатура на малцинството над мнозинството е същото като във времената между двете световни войни.

В истеричния си писък в защита на демокрацията - те отричат демокрацията. За тях другите нямат право на глас. Но нашият наказателен кодекс не криминализира реч на омразата към българския народ.

Ще поискаме прокуратурата да разследва хора, писали в социалните мрежи, че "копейките не са хора и не трябва да живеят", каза Костадинов.

Ако такива коментари бяха изказани от представители на "Възраждане" - предполагам, че тук щеше да има огромен "демократичен" рев.

Тези 6% отричат правото на глас към останалите 94%. Колкото и да са истерични и кресливи - те са миниатюрна част от българската демокрация. Не бива да допускаме да създават напрежение и заплаха", обяви Костадинов


Тагове:
Автор Мира Иванова

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Niki
преди 2 часа

Копейката от време на време е прав! Този път Абсолютно Прав! Петроханската Джендърска и Антинародна Секта Трябва да бъде спряна Сега и Завинаги от Демократичната Общност в България!!!!!!! Хора бдете, тези "умни красиви" проявяват първи Признаци на НЕОНАЦИЗЪМ!!!!!!!

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Нафталинка
преди 1 час

Абсолютно прав е Костадинов , аз дори твърдя , че тази некадърна сбирщина е НЕГРАМОТНА С НАРУШЕНА ПАМЕТ завинаги!

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