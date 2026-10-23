Костадин Костадинов призова за обединение и единство на България срещу омразата и разделението

Кандидатът за президент на "Възраждане" Костадин Костадинов анализира изминалите събития, които показват, че народът ни има нужда от президент, който да е обединител на нацията в истинския смисъл, а не само на думи. Той ползва коментар в социалните мрежи, който най-добре описва състоянието на нацията ни и отново в социалната мрежа коментира какво може да ни помогне.

“Един коментар, написан от Станислав Тихчев снощи, може би най-добре описва състоянието, в което се намира българската нация в момента:

"Бе аз съм спокоен. Набиха бабата, мафията е преборена, олигарсите са смазани. А нацията не е пропита с омраза и глупост. Отворила вратата, да я застрелят да не се мъчи, бабата терорист си го заслужи..... Повръща ми се......"

Омразата и разделението са ракът, който разяжда България. Те заслепяват и заглушават всяка нотка на нормалност и човещина във взаимоотношенията. Давам примери:

1. ПП-ДБ, които напълно оправдаха убийството на невинен човек от кола на НСО, возеща Кирил Петков и Найо Тицин, сега са най-гласовити в критиките си срещу НСО.

2. Радевистите, които крещяха срещу охраните на Борисов и Пеевски, сега уверено твърдят точно обратното, незабелязвайки, че от "Мутри вън" ситуацията е вече "Мутри вътре".

3. ГЕРБ и ДПС, чието преяждане с власт доведе Радев в Министерския съвет, атакуват последния, наричайки го диктатор.

На фона на всичко това обществото се превърна в минно поле, осеяно с омраза и ненавист.

По време на цялата кампания обяснявах, че основната заплаха за бъдещето на България е омразата и разделението. Защото, уважаеми сънародници, това, което ние сами си направим, никой друг не може да ни стори. Неслучайно гражданските войни са в пъти по-жестоки и кървави от тези с конвенционалния външен враг. Ето защо в една такава ситуация е нужно да имаме държавен глава, който да е обединител, а не разединител. Президент, който да омиротворява, а не да разгаря конфликти.

За съжаление, г-жа Йотова не е такъв президент и никога няма да бъде, и снощи го видяхме за пореден път. Тя разделя нацията. Вчера я призовах да подаде оставка и да се оттегли от надпреварата. Тя естествено няма да го стори. Затова призовавам вас, всички здравомислещи българи, да направите различен избор с номер 11 в неделя. Срещу омразата и разделението и за обединението и единството на България!”

Какво още каза Костадинов може да видите тук: - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1687283939627283&set=a.452502553105434

Костадинов и Волгин - различният избор с номер 11 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!