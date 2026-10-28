Румен Радев: Няма по-подготвен и по-достоен президент от Илияна Йотова

Няма по-подготвен и по-достоен президент от Илияна Йотова. Това заяви премиерът Румен Радев на среща с граждани във Велико Търново.

Нека не правим грешен избор, който да ни върне във времената на сглобката, призова премиерът.

Въпросите за мира и сигурността изискват подготвен, балансиран, знаещ и можещ президент, който да може да говори с чуждите лидери, да има авторитет, да познава европейските институции и световните организации, да предлага балансирани и ясни решения. Да бъде отговорен върховен главнокомандващ на българската армия, но като се базира на нейните реални способности. Не виждам по-подготвен президент от Илияна Йотова, каза Радев.

Радев подчерта, че няма да гласува за президент, който е бил председател на парламентарна група в парламент, който е родил сглобката, за човек, който е изпратен с гласовете на тази сглобка в Българската народна банка. „Няма да гласувам за президент, който без консултации с никого, без мандат еднолично да подписва военен договор с Украйна. Който решава през главите на всички да дава милиони на Украйна, без да се интересува какво става с българските пенсионери и с българските деца“, посочи той.

По думите на Румен Радев старата сглобка, колкото и да се крие, ръжда не хваща. „Защо нашето правителство е неудобно? Защо не искат да допуснат г-жа Йотова да бъде преизбрана за президент? За тях сме заплаха, защото казахме, че ще разграждаме модела, утвърден от сглобката, корупционен модел, който изцежда финансовите системи на държавата“, изтъкна Радев. Според премиера сглобката води борба за оцеляване. „Превземайки президентската институция, ще обявят реванш, ще обявят, че има мнозинство български граждани, което не ни дава подкрепа. Ще кажат: Не пипайте сглобката, оставете ни грабежа, не ни дръжте отговорни. Не, ще ви държим отговорни с всичките средства на държавата“, зарече се Румен Радев.

Той посочи арестите на кметове като конкретни стъпки в разграждането на този модел. „Правоохранителните органи започнаха да действат и имаме задържани кметове. Ние не действаме извън закона, не превишаваме правомощията си и спазваме разделението на властите. Намериха се смели и достойни окръжни прокурори, има ясни данни за корупция и органите действат“, заяви премиерът. „Намери се и кандидат за президент, който определи това като Възродителен процес, а става въпрос за корупция“, изтъкна Румен Радев. Той изрази надежда хората в смесените райони да имат своя позиция и да мислят обективно какво ще оставят на своите деца.

Радев подчерта, че няма да гласува за хора, които веят чужди знамена по площади и искат нашите пари да се наливат във войната в Украйна. „Тези хора обвиняват Йотова, че позицията ѝ е мека. Напротив, тяхната позиция е мека, защото не произтича от собствена мисъл, а от партийни клишета. Няма да допуснем тези партийни клишета да определят нашето бъдеще и да поставят под риск нашия живот и живота на нашите деца“, заяви министър-председателят.

По думите на Румен Радев България трябва да съхрани своя мирен път, своята перспектива за истинска европейска държава. Европейският път по думите му не означава да се вдигат лозунги, а да се развиват обществото и държавата с европейските принципи и идеали.

„Гласувах с чиста съвест и сърце за Илияна Йотова. 9 години работихме заедно, знам нейните знания, опит, авторитет, истинска загриженост за България, за всеки български гражданин тук и в чужбина. Искам достоен президент, който да усеща България със сърцето си, а не да чете какво са му написали за България“, изтъкна премиерът. По думите му победата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е гарант, че България ще се развива като свободна, демократична, европейска държава.