Радев с ключови новини за бюджета и пенсиите

Водим интензивни преговори с Европейската комисия (ЕК) за бюджета. Ще го внесем когато сме готови. Това коментира във Велико Търново премиерът Румен Радев.

"Продължават изключително интензивните разговори с ЕК, защото сме твърдо решени в този бюджет, въпреки препоръките да запазим социалната програма, доходите, увеличението на пенсиите, на детските, на майчинските, повече пари за образование, здравеопазване, култура, спорт. Така че продължаваме тези много тежко преговори с ЕК. Когато сме готови и аз се надявам, че ние ще отстоим нашите виждания за бюджета, ще го внесем" каза още той.

Премиерът е във Велико Търново на среща по наболели инфраструктурни проблеми с кмета Даниел Панов. С него е и регионалният министър Иван Шишков. След срещата Радев посочи, че ще отиде на предизборната среща на президента и кандидат за следващ мандат Илияна Йотова в музей "Възраждане и Учредително събрание".