Нов хит в обзавеждането. Пет модерни настилки изместват ламината

Пет красиви и практични подови настилки се превръщат във все по-предпочитана алтернатива на традиционния ламинат при обзавеждането на съвременните жилища. Те предлагат различни предимства - по-висока устойчивост на влага, по-добра шумоизолация, лесна поддръжка и усещане за естествени материали. Особено популярни са виниловите покрития, които успешно имитират дърво и камък, но позволяват и много по-смели интериорни решения. Кои са петте варианта и за какви помещения са най-подходящи, разказва словенското издание „Говори“ в материал за новите тенденции в обзавеждането.

Виниловите настилки - модерният фаворит за кухнята и банята

Виниловите подови покрития са сред най-практичните решения за хората, които търсят красив, издръжлив и лесен за почистване под. Съвременните модели могат удивително точно да възпроизвеждат текстурата на естествено дърво, мрамор, камък или бетон, като същевременно предлагат добра устойчивост на износване.

Голямото им предимство е, че качествените водоустойчиви варианти понасят много добре контакт с влага. Това ги прави подходящи за кухни, коридори и бани, стига конкретният продукт и начинът на монтаж да са предназначени за съответните условия.

Някои винилови панели се монтират чрез специална система за сглобяване, подобна на тази при ламината. Това позволява сравнително бързо полагане, включително без сложен ремонт, ако основата е добре подготвена. Други модели се залепват към пода и са подходящи за помещения с по-интензивно натоварване.

Корковият под - топлина, тишина и естествен уют

Коркът е едно от най-интересните решения за хората, които предпочитат естествените материали. Той се добива от кората на корковия дъб, без да се налага отсичането на дървото, което го прави възобновяем природен ресурс.

Корковите настилки са приятни на допир и създават усещане за топлина дори когато човек ходи бос. Те имат добри топлоизолационни свойства и поглъщат част от шума при стъпване. Затова са особено подходящи за спални, детски стаи и всекидневни, където комфортът има голямо значение.

Допълнително предимство е естествената устойчивост на самия материал към развитието на някои микроорганизми. При правилно защитно покритие корковият под може да се използва и в помещения, където влажността е по-висока, но изборът трябва да е съобразен с указанията на производителя.

Керамичните плочки - красота и издръжливост за десетилетия

Керамичните плочки остават едно от най-надеждните решения за помещения, които се използват активно и често се мокрят. Те са особено подходящи за кухни, бани, антрета и коридори, където издръжливостта и лесното почистване са основен приоритет.

Съвременните технологии предлагат огромно разнообразие от размери, цветове и повърхности. Има плочки, които изглеждат почти като естествено дърво, но съчетават тази визия с практичността на керамиката. Други модели имитират камък, мрамор и бетон, което позволява създаването на стилни и модерни интериори.

Керамичните настилки са устойчиви на вода, издържат на сериозно натоварване и при правилно полагане могат да служат десетилетия. Те се съчетават добре и с подово отопление, което осигурява допълнителен комфорт през студените месеци.

Трислойният паркет - естествено дърво с повече стабилност

За любителите на класическия уют чудесна алтернатива е трислойният паркет. Неговото най-голямо предимство е, че повърхността представлява истинско дърво, а не декоративна имитация. Така жилището придобива естествена топлина и характерен облик.

Специалната многослойна конструкция прави настилката по-стабилна от обикновената масивна дървесина при промени в температурата и влажността. Това намалява риска от деформации и позволява използването й в различни жилищни помещения.

Друго важно предимство е възможността за обновяване. В зависимост от дебелината на горния дървен слой някои модели могат да бъдат шлифовани и възстановявани веднъж или два пъти през експлоатационния си живот. Така паркетът може да запази красивия си вид дълго време.

Бамбуковият под - екзотична визия и впечатляваща здравина

Бамбуковите настилки са интересен избор за хората, които искат нещо различно от традиционното дърво. Материалът съчетава характерна естествена текстура, модерна визия и добра механична устойчивост. Някои видове обработен бамбук могат да бъдат по-твърди от редица традиционни дървесни видове.

Тези покрития се вписват добре в дневни, спални и домашни кабинети. Предлагат се в различни нюанси - от светли естествени тонове до по-тъмни цветове, които подхождат на съвременния интериор.

Бамбукът е сравнително лесен за ежедневна поддръжка, а разнообразието от обработки и текстури позволява да се използва както в минималистично, така и в по-класически обзаведено жилище.

Коя настилка е най-подходяща за всяка стая

Изборът зависи най-вече от предназначението на помещението и желаното усещане при използване. За кухнята, банята и коридора специалистите препоръчват предимно водоустойчив винил или керамични плочки. Те са практични в пространства, където подът често се мокри и се почиства интензивно.

За спалнята и всекидневната коркът предлага приятна топлина и допълнителна шумоизолация. Трислойният паркет е чудесно решение за хората, които държат на естественото дърво, а бамбукът е подходящ за почитателите на нестандартните природни материали.

Какво е добре да проверим преди покупката

Всяка настилка има особености, които трябва да бъдат съобразени с помещението. По-евтините винилови покрития могат да се износват по-бързо, а качеството на защитния слой е важно за устойчивостта им на надраскване. При корковия под защитното покритие се нуждае от периодично обновяване, като в някои случаи това се препоръчва през три до пет години.

Трислойният паркет обикновено струва повече от ламината, а керамичните плочки изискват по-сложен монтаж. Бамбукът не е подходящ за постоянно влажни помещения, тъй като може да се деформира при продължителен контакт с вода. При избора е важно да се преценят не само цената на материала, но и разходите за полагане, поддръжката и очакваният срок на експлоатация.