Душкабината свети като нова с евтин домашен трик

Душкабината е едно от местата в банята, които най-бързо губят блясъка си. Капките вода, остатъците от сапун и варовиковите отлагания постепенно покриват стъклата с неприятен белезникав слой. Оказва се обаче, че има лесен начин да се справим с проблема, без да харчим пари за скъпи почистващи препарати. Тайната е в обикновена съставка, която присъства в почти всяка кухня.

Евтиният трик за идеално чиста душкабина

За почистването са необходими само бял оцет, вода и пулверизатор. Двете течности се смесват в равни количества, след което разтворът се напръсква върху стъклените повърхности на душкабината.

Сместа се оставя да подейства няколко минути, за да размекне натрупаните отлагания. При по-упорити петна времето може да се увеличи до около 15 минути, стига материалът да позволява използването на оцет. След това стъклото се почиства внимателно с мека гъба или микрофибърна кърпа, изплаква се обилно с вода и се подсушава.

Оцетът помага за разтварянето на минералните отлагания, които остават след изпаряването на твърдата вода. Именно те са основната причина прозрачните стъкла постепенно да придобиват мътен и захабен вид.

Малката тайна, която запазва блясъка

Почистването обаче е само половината от задачата. За да не се образуват нови петна, след всяко къпане е добре водата да се отстранява от стъклата с гумена чистачка. Останалата влага може да се попие със суха микрофибърна кърпа.

Тази проста процедура отнема съвсем малко време, но значително намалява натрупването на варовик и необходимостта от основно почистване. Добрата вентилация на банята също помага за по-бързото изсъхване на повърхностите.

Една грешка може да съсипе резултата

Въпреки ефективността си оцетът не е универсален препарат. Той не трябва да се използва върху мрамор, варовик и други чувствителни към киселини естествени камъни, защото може да увреди повърхността им. Внимание е необходимо и при определени метални покрития и уплътнения, за които производителят не препоръчва киселинни препарати.

Особено важно е оцетът никога да не се смесва с белина или препарати, съдържащи хлор, тъй като могат да се отделят опасни газове.

При подходящи повърхности редовното почистване и подсушаване са достатъчни, за да запазят душкабината прозрачна и блестяща за по-дълго време. Така банята може да изглежда поддържана без скъпи препарати и продължително търкане.