В чекмеджето или барабана? Тайната на правилното пране с течен препарат

Къде трябва да се налива течният препарат за пране - в чекмеджето на пералнята или направо в барабана? Много хора са убедени, че има само един правилен начин, но всъщност всичко зависи от вида на препарата и конструкцията на машината. Неправилното използване на гела може да доведе до лошо изпрани дрехи, остатъци от препарат и дори петна по тъканите. Кулинарната и битова авторка Кристина Кащавцева обръща внимание на тази често допускана грешка, а указанията на производителите „Самсунг“ и „Бош“ показват как да я избегнем.

Трите отделения на пералнята имат различни задачи

Повечето съвременни перални машини разполагат с чекмедже, разделено на три отделения. На пръв поглед те изглеждат почти еднакви, но всяко има точно определено предназначение. Ако препаратът попадне на неправилното място, машината може да го използва в неподходящ момент от програмата.

Отделението, обозначено с римската цифра I или числото 1, е предназначено за предварително пране. То се използва само когато е избрана програма, включваща такъв етап. При обикновено пране този контейнер често остава неизползван.

Основното отделение е обозначено с II или 2. Именно там обикновено се поставя перилният препарат, независимо дали използвате прах или подходящ течен продукт. Водата отмива препарата в определен момент от програмата, за да може той да се разпредели между дрехите.

Третото отделение се разпознава по символа на цвете. То е предназначено за омекотител, който се добавя при изплакването. Не бива да се използва за обикновен гел за пране, защото препаратът ще попадне при дрехите твърде късно.

Кога гелът трябва да се налива в чекмеджето

При стандартните течни препарати най-често правилното място е отделението за основното пране. Това потвърждават и официалните указания на „Самсунг“, според които течният препарат се налива в предназначения за него контейнер в основното отделение.

Някои перални имат специална пластмасова вложка или подвижна преграда за течни препарати. Тя задържа течността, така че да не изтече преждевременно, преди машината да започне съответния етап от програмата.

При други модели такава вложка липсва или е предназначена само за определени препарати. Например в ръководствата на някои перални „Бош“ има изрично уточнение, че дозиращата вложка не трябва да се използва за много гъсти гелообразни препарати.

Затова не е достатъчно просто да откриете отделението с цифрата II. Важно е да проверите и указанията на производителя за конкретния модел пералня.

Има случаи, когато препаратът отива направо в барабана

Тук идва подробността, която изненадва много домакини. Не всички перилни препарати са предназначени за чекмеджето. Някои трябва да бъдат поставени директно в барабана.

Най-познатият пример са капсулите за пране. Те съдържат предварително дозирано количество препарат, обвито в специална водоразтворима мембрана. Капсулата се поставя цяла в барабана, обикновено преди зареждането на дрехите.

Обвивката не трябва да се пробива, разрязва или отстранява. При контакт с водата тя се разтваря и освобождава съдържанието.

„Самсунг“ изрично посочва, че капсулите и таблетките не трябва да се поставят в стандартното чекмедже за препарат. Те се използват директно в барабана съгласно инструкциите на опаковката.

Съществуват и течни препарати, които се поставят в специална дозираща чашка или контейнер. Когато производителят изрично допуска този начин на употреба, съдът с отмерения гел се поставя в барабана.

Това обаче не означава, че всеки течен препарат може да се използва по подобен начин. За някои перални и продукти са предвидени различни ограничения.

Защо не бива да изливате гел направо върху дрехите

Една от най-честите грешки е концентрираният течен препарат да се излива директно върху сухото пране. На пръв поглед това изглежда удобно, но може да създаде неприятности.

Когато по тъканта попадне голямо количество концентриран препарат, той невинаги се разпределя равномерно. Върху дрехите могат да останат следи, особено при кратки програми или при претоварена пералня.

Някои препарати могат да повлияят и на цвета на чувствителните материи при продължителен непосредствен контакт. Рискът е по-голям, ако машината е настроена за отложен старт и препаратът остава върху плата с часове.

В указанията на „Ел Джи“ за определени модели се предупреждава, че продължителният контакт на течния препарат с дрехите при отложено пране може да причини увреждане или обезцветяване.

Има перални, при които производителят допуска течният препарат да се постави в барабана дори без специална дозираща чашка. В такъв случай трябва да се спазват конкретните инструкции за машината, вместо да се прилага едно правило за всички модели.

Автоматичното дозиране има собствени правила

По-новите перални все по-често разполагат и със система за автоматично дозиране. Вместо да добавяте препарат преди всяко пране, напълвате специален резервоар, а машината сама определя необходимото количество.

При тези модели е особено важно да не се объркват контейнерите за течен препарат и омекотител. Обикновено системата е предназначена само за определени видове течни продукти, а използването на неподходящ препарат може да попречи на нормалната й работа.

Ако решите да използвате капсула вместо препарата в автоматичния дозатор, трябва да проверите дали автоматичното подаване е изключено. Иначе машината може да добави и препарат от резервоара, което ще доведе до предозиране.

Повече гел не означава по-чисто пране

Друга разпространена заблуда е, че по-голямото количество препарат задължително осигурява по-добро изпиране. Всъщност излишният гел може да доведе до прекомерно образуване на пяна и по-трудно изплакване.

Необходимото количество зависи от замърсяването на дрехите, количеството пране, твърдостта на водата и концентрацията на самия препарат. Затова е най-разумно да се използват дозировките, посочени върху опаковката.

От „Ел Джи“ предупреждават, че използването на прекалено много препарат може да доведе до натрупване на остатъци във вътрешността на машината и поява на неприятни миризми.

Не бива да се пренебрегва и обозначението MAX в чекмеджето. Превишаването на допустимото количество може да попречи на правилното подаване на препарата.

Ако след пране в отделението редовно остава течност или неразтворен препарат, проверете дали използвате подходящия продукт, дали вложката е поставена правилно и дали чекмеджето не се нуждае от почистване.

Най-важното правило е написано на опаковката

За обикновения течен препарат най-често се използва основното отделение на чекмеджето, обозначено с II. Капсулите обикновено се поставят направо в барабана, преди дрехите, без обвивката им да се отстранява.

При специалните дозиращи контейнери и пералните с автоматично дозиране трябва да се спазват инструкциите на производителя. Именно съчетаването на правилното място, точната доза и подходящата програма позволява препаратът да бъде използван по предназначение.