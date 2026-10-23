Студена или гореща вода в кафеварката? Отговорът ще ви изненада

Милиони хора започват деня си с кафе, приготвено в „кубинска“ (така е позната в България) кафеварка, но често допускат грешка още преди да я поставят на котлона. Оказва се, че температурата на водата, която наливаме в долния резервоар, може да промени вкуса на напитката. Известният британски експерт Джеймс Хофман препоръчва използването на предварително загрята вода, за да се избегне неприятната горчивина. Съветите му са представени в американското издание „Оупън кълчър“, което проследява и историята на прочутата италианска кафеварка.

Горещата вода променя всичко

Повечето хора наливат студена вода в долната част на кубинската кафеварка, добавят смляното кафе във филтъра и поставят уреда върху котлона. Именно тук според Джеймс Хофман се крие една от най-разпространените причини напитката да придобива прекалено горчив вкус.

Авторът на книгата „Световен атлас на кафето“ препоръчва водата да бъде предварително загрята. Така кафеварката достига по-бързо необходимите условия за приготвяне на напитката, а смляното кафе прекарва по-малко време в нагретия метален корпус.

Когато се използва студена вода, долният резервоар трябва първо да се загрее достатъчно. През това време топлината от котлона постепенно се предава и на останалите части на кафеварката. Според Хофман съкращаването на този процес може да помогне за получаването на по-балансиран вкус.

Има обаче важно уточнение. Производителят „Биалети“ препоръчва студена вода в инструкциите за класическата си кафеварка „Мока Експрес“. Следователно горещата вода е алтернативна техника, предложена от специалиста, а не задължително правило за всички модели.

Една подробност е особено важна за безопасността

Независимо дали използвате студена или гореща вода, тя не трябва да достига над предпазния клапан, разположен отстрани на долния резервоар. Той е предназначен да освобождава налягането при необходимост и не бива да бъде покриван с вода.

Ако решите да изпробвате метода на Хофман, бъдете внимателни при сглобяването на кафеварката. Горещата вода бързо нагрява металния резервоар и има опасност от изгаряне. Използвайте кухненска кърпа или подходяща термозащитна ръкавица и следвайте указанията за конкретния уред.

Кафеварката трябва да се затваря плътно, без прекомерно затягане. Преди употреба е добре да се проверяват състоянието на уплътнението и чистотата на предпазния клапан.

Не притискайте кафето във филтъра

Друга често срещана грешка е силното притискане на смляното кафе. Някои любители на напитката смятат, че колкото по-плътно е натъпкан филтърът, толкова по-силно ще стане кафето.

При кубинската кафеварка обаче този подход не е подходящ. За разлика от професионалните еспресо машини, тя работи при значително по-ниско налягане. Ако кафето е прекалено уплътнено, водата преминава по-трудно през него.

Хофман препоръчва филтърната кошничка да се напълни равномерно, без съдържанието да се притиска. Достатъчно е повърхността да се изравни внимателно и да се почистят останалите по ръба частици, които могат да попречат на плътното затваряне.

Колко ситно трябва да е смляно кафето

Степента на смилане също има съществено значение. За кубинската кафеварка обикновено се препоръчва кафе, смляно малко по-едро от използваното за класическо еспресо.

Прекалено ситните частици затрудняват равномерното преминаване на водата и могат да доведат до неприятна горчивина. Прекалено едрото смилане пък понякога дава по-слаба и недостатъчно наситена напитка.

Ако купувате готово смляно кафе, търсете продукт, обозначен като подходящ за кубинската кафеварка. При наличие на домашна мелачка можете постепенно да променяте степента на смилане, докато откриете най-приятния за вас вкус.

Не чакайте кафеварката да започне да бълбука силно

Мнозина приемат характерното силно бълбукане за сигурен знак, че кафето е готово. Според Хофман обаче този момент често настъпва твърде късно.

Когато кафеварката започне да пръска и да издава силни звуци, през смляното кафе може вече да преминава прекалено гореща вода и пара. Това е една от причините за появата на остър и горчив послевкус.

Затова специалистът препоръчва кафеварката да бъде свалена от котлона още при появата на първите признаци за неравномерен поток и пръскане. За да прекрати бързо извличането на кафе, той охлажда долния резервоар под студена течаща вода. При този метод трябва да се работи внимателно с горещия метален корпус.

Самият производител „Биалети“ също предупреждава да не се използва прекалено силен огън и кафеварката да не се оставя продължително върху нагорещения котлон.

Италианско изобретение с почти вековна история

Познатата у нас като кубинска кафеварка има интересна история, която започва в Италия през 30-те години на миналия век. Прочутият осмоъгълен модел „Мока Експрес“ е създаден около 1933 г. от Луиджи де Понти, работил в компанията на Алфонсо Биалети.

Според разказа на „Оупън кълчър“ идеята за конструкцията е вдъхновена от тогавашните перални устройства, при които нагрятата вода се придвижвала през тръба под налягане.

След Втората световна война Ренато Биалети превръща кафеварката в един от разпознаваемите символи на италианския бит. Нейният характерен дизайн остава почти непроменен в продължение на десетилетия.

Напитката, приготвена в кубинска кафеварка, е по-концентрирана от обикновеното филтърно кафе, но се различава от еспресото, приготвяно в професионална машина. Именно затова правилният избор на смилане, нагряване и момент за спиране на приготвянето е толкова важен за вкуса й.