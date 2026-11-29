Една съвсем обикновена промяна в кухненските навици може значително да ограничи попадането на пластмасови частици в храната ни. Вместо да затопляме вчерашната вечеря направо в пластмасовата кутия, в която сме я прибрали в хладилника, е по-добре да използваме подходящ стъклен съд. Изданието "Кулист" обръща внимание на резултатите от изследване на учени от Университета на Небраска-Линкълн, което разкрива какво се случва с пластмасата при нагряване в микровълнова печка.

Милиарди частици само за три минути

В рамките на научно изследване, публикувано през 2023 г. в специализираното списание Environmental Science & Technology, учените подложили пластмасови контейнери за детска храна и пликове за многократна употреба на различни температурни въздействия.

При някои от изследваните съдове само три минути нагряване в микровълнова печка довели до отделянето на 4,22 млн. частици микропластмаса и 2,11 млрд. още по-малки частици нанопластмаса от площ от едва един квадратен сантиметър. Експериментите били проведени с вода и разтвор на оцетна киселина, имитиращ киселинността на определени храни.

Именно нагряването в микровълновата печка предизвикало най-интензивното освобождаване на частици в сравнение със съхранението в хладилник или при стайна температура. Количествата обаче се различават при отделните видове пластмаса, а въздействието им върху човешкото здраве продължава да се изследва.

За кои храни стъклото е по-добрият избор

Доматените сосове, ястията с цитрусови плодове и салатите с оцетен дресинг е препоръчително да се съхраняват в стъклени съдове. Киселинността може да благоприятства преминаването на определени химични съединения от пластмасовите опаковки в храната. Подобно внимание заслужават и продуктите с високо съдържание на мазнини.

Стъклените кутии имат и други практически предимства. Те не задържат толкова лесно миризми, почистват се сравнително лесно и не се оцветяват от доматени сосове, червен пипер и други продукти. Самото стъкло не е източник на микропластмаса, бисфенол А или фталати.

Не е необходимо да подменяме наведнъж всички пластмасови съдове в кухнята. Достатъчно е постепенно да заменим тези, които най-често използваме за затопляне на готови ястия.

Кои съдове не трябва да слагаме в микровълновата

От Министерството на земеделието на САЩ препоръчват при затопляне на храна да се използват единствено съдове, които имат изрична маркировка за употреба в микровълнова печка.

Неподходящи са пластмасовите опаковки от маргарин, извара и други млечни продукти, предназначени за съхранение в хладилник. Те не са произведени за нагряване, независимо колко удобни изглеждат за повторна употреба.

Най-практичната алтернатива са термоустойчивите стъклени и керамични съдове, обозначени като подходящи за микровълнова печка. При затопляне пластмасовият капак може да бъде заменен с подходяща керамична чиния, поставена така, че парата да излиза свободно.