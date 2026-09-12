5 храни, които не трябва да съхранявате в пластмасови кутии
Пластмасата не винаги е най-безопасният вариант за съхранение на храна
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Пластмасата не винаги е най-безопасният вариант за съхранение на храна
До момента има няколко идентични сигнала от различни части на Враца
Решението е на Европейската комисия
Обсъжда се нов европейски регламент
Открити са и двете черни кутии на руския пътнически самолет, който катастрофира в Египет. Машината "Еърбъс А321" на авиокомпания "Когалимавиа" падна в...
Ужасяващи снимки на поразени от болести пушачи ще стряскат всеки, който посегне към цигарите. С промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия ще се...
Хероин бе открит от митнически служители на „Капитан Андреево" в кутии от баклава и сладки. Наркотиците са намерени в багажника на лек автомобил с бъл...
Куала Лумпур. Властите в Малайзия са заявили желание да получат черните кутии на разбилия се на 17 юли в Украина „Боинг-777" на авиокомпания Malaysia...