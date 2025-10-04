5 храни, които не трябва да съхранявате в пластмасови кутии

Пластмасовите контейнери за съхранение на храна вече се използват широко от много хора поради тяхното удобство,

но те не винаги са най-безопасният избор.

Някои храни могат да реагират с пластмасата, което води до преждевременно разваляне и отделяне на химикали, които учените едва сега започват да изучават.

Пълното елиминиране на пластмасата обаче не винаги е възможно, особено бързо. Като начало, избягването на пластмасови контейнери за най-проблемните храни е добро начало, пише Real Simple.

Има отделен списък с храни, които експертите по безопасност на храните, включително изследователя токсиколог Брад Ламп, препоръчват да не се съхраняват в пластмаса, както и по-безопасни алтернативи за по-дълготрайно запазване на свежестта.

Какво не трябва да съхранявате в пластмасови контейнери?

Сурово месо и птици

Неправилното съхранение насърчава растежа на опасни бактерии като салмонела и ешерихия коли. Най-добре е да използвате стъклени съдове с плътно затварящи се капаци или да увиете месото в хартия за печене. Съхранявайте месото на долния рафт на хладилника, за да предотвратите прокапване.

Млечни продукти

Меките сирена и други млечни продукти изискват контрол на влажността и адекватна циркулация на въздуха. Пластмасата задържа влагата и създава анаеробни условия, които насърчават бързия растеж на мухъл и развалянето на сирената.

Плодове, които произвеждат етилен (ябълки, банани, домати)

Пластмасата задържа газа, ускорявайки презряването и развалянето. Най-добре е да използвате дишащи контейнери за съхранение и да държите бананите отделно.

Листни зеленчуци и пресни билки

Пластмасата задържа влагата, което води до увяхване и развитие на бактерии. Най-добре е билките да се увият във влажна кърпа и да се съхраняват в отворени контейнери с адекватна циркулация на въздуха.

Горещи хранителни остатъци

Поставянето на гореща храна в пластмаса създава пара и температурна среда, благоприятстваща растежа на бактерии, а също така може да насърчи отделянето на вредни вещества от пластмасата. Най-добре е храната да се охлади преди съхранение и да се използват стъклени или безопасни за храна контейнери.

