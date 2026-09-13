Ванилови бисквитки от пластмасови бутилки! Как е възможно това?
Технологията превръща въглерода от пластмасата в протеини и хранителни съставки, но експерти предупреждават, че няма да реши кризата с отпадъците
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Технологията превръща въглерода от пластмасата в протеини и хранителни съставки, но експерти предупреждават, че няма да реши кризата с отпадъците
„Не гледаме на отпадъците като на края на живота на един материал. За нас те са нов ресурс“, казва Риад
Под ударите на новите правила попада и хотелиерският сектор
Вижте как да изберете подходящи градински мебели
Кристиан Вигенин с нова мисия
Алармират, че липсват места, където да ги предават за преработка
Как човешките боклуци променят им любовния живот
В района има силно задимяване
Тoвa cтaвa с пpoмeни в Зaĸoнa зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe
Пластмасата не винаги е най-безопасният вариант за съхранение на храна
След като пожарът бъде потушен, следователи ще влязат в цеха, за да установят причината за него
Проектът „Вода за бъдещето“, подкрепен от Vivacom, ще осигури пречистена чешмяна вода и ще намали пластмасовите отпадъци с над 20% в две гимназии
Какво има него
Според Доклада за устойчиво развитие за 2023 г. компанията отчита 5% намаление на използваните ресурси в производството
Решението е на Европейската комисия
Нови такси в магазините
Компанията предлага на българските потребители редица стоки от 100% рециклирана пластмаса
Проучване разкри много опасна тенденция
Обсъжда се нов европейски регламент
Повечето хора подкрепят мерките