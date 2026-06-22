ЕС забранява пакетчетата захар, кетчуп и мини шампоаните в хотелите

Европейският съюз предприема мащабна атака срещу отпадъците от опаковки с нови правила, които ще променят ежедневието на милиони потребители.

Съгласно новия Регламент (ЕС) 2025/40 част от мерките започват да се прилагат още от 12 август тази година, а най-сериозните ограничения влизат в сила от 1 януари 2030 г.

Сред най-забележимите промени е премахването на добре познатите пакетчета захар, кетчуп, майонеза, сметана за кафе и други индивидуални разфасовки за еднократна употреба, които днес масово се използват в ресторанти, кафенета и заведения за бързо хранене.

Под ударите на новите правила попада и хотелиерският сектор. Малките пластмасови опаковки шампоан, течен сапун и лосиони за тяло, които традиционно се предоставят на гостите, също ще изчезнат.

Регламентът предвижда още забрана за пластмасови опаковки на пресни плодове и зеленчуци с тегло под 1,5 килограма. Ограничения ще има и за някои групови опаковки на бутилки, буркани и консерви.

Промени очакват и зоните за хранене в търговските центрове. От 2030 година храната и напитките ще трябва да се предлагат основно в съдове за многократна употреба вместо в еднократни пластмасови чаши, чинии и кутии.

Още от 12 август тази година се въвежда и забрана за опаковки, предназначени за контакт с храни, ако съдържат PFAS – т.нар. „вечни химикали“, за които има опасения относно влиянието им върху човешкото здраве.

Новите европейски правила поставят и ограничения върху излишните опаковки. Практики като двойни стени, фалшиви дъна и прекомерно количество пълнеж вече ще бъдат ограничени, а празното пространство в транспортните опаковки няма да може да надвишава 50 процента.

От февруари 2027 година ресторанти, хотели и заведения ще трябва да позволяват на клиентите да използват собствени съдове за храни и напитки за вкъщи. До 2028 година бизнесът ще трябва да предлага и решения за многократна употреба на опаковките.

Част от стратегията на ЕС е и въвеждането на депозитни системи за връщане на опаковки. В България такава система все още се обсъжда, но към момента не е въведена.

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