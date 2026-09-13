ЕС забранява пакетчетата захар, кетчуп и мини шампоаните в хотелите
Под ударите на новите правила попада и хотелиерският сектор
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Под ударите на новите правила попада и хотелиерският сектор
Брюксел затяга проверките
Изцяло нов регламент за опаковките
Евродепутатът коментира и темата за Шенген
В управлението, в изпълнителната власт няма да се включваме, подчерта той
Мета се опитва да заобиколи новите регламенти на ЕС
Нов регламент ще отнема книжката
Появяват се списъци, целящи дезинформация на хората и внушавайки опасност за здравето
Нов регламент на ЕК ще засегне традиционен сектор в земеделието, в който се препитават хиляди малки стопанства
Това е новият регламент на ЕС
България можеше вече да има първия си медал от олимпиадата в Рио ако не беше интерпретирането на новия регламент в турнира по борба класически стил. О...
Потребителите вече ще бъдат по-защитени с приемането на новия Закон за храните, а любителите на чашката ще могат да варят ракия целогодишно. Това бе р...
Европейската комисия направи важна стъпка за спиране на загубата на биологично разнообразие, одобрявайки Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Ко...
Една от париите подаде жалба до ОИК София за поставени предизборни плакати на спирки на градския транспорт. Такива плакати има на спирките на „Орлов...
Брюксел вдигна мерника и на смилянския боб
Някои сортове чушки също чакат своята присъда
София. Премиерът Пламен Орешарски да инициира приемане на европейски регламент за отпадане на банковата тайна за сметките на висшите политици и членов...
Бали. Броени дни преди финала на "Мис Свят" организаторите спонтанно промениха правилата без никакво предупреждение. Организаторите решиха гласовете з...