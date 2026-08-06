До обяд пек, след това – гръмотевици! НИМХ с важно предупреждение

Жълт код за горещо време е обявен днес за по-голямата част от страната. Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е в сила за области от Северна, Южна и Източна България, където температурите ще достигнат летни максимуми.

Под предупреждение са части от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград, Шумен, Варна, Търговище, Сливен, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

Според прогнозата на НИМХ преди обяд времето ще бъде предимно слънчево. Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, а на отделни места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България – умерен от изток-североизток.

Максималните температури ще се движат между 32 и 37 градуса, като в София се очакват около 33 градуса. Метеоролозите препоръчват да се избягва продължителният престой на открито в най-горещите часове на деня, както и да се приема достатъчно количество вода.