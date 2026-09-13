ЕС забранява пакетчетата захар, кетчуп и мини шампоаните в хотелите
Под ударите на новите правила попада и хотелиерският сектор
Следете всички новини, анализи и коментари за Опаковки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Под ударите на новите правила попада и хотелиерският сектор
Влиза в сила от 12 август
Близо 200 хил. евро са събрани само за година чрез автоматите за обратно приемане на опаковки
Тoвa cтaвa с пpoмeни в Зaĸoнa зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe
Изцяло нов регламент за опаковките
Благодарение на този проект ГудМилс България ще намали количеството загуби на опаковъчен материал
Линията ще обслужва изцяло производствените нужди на компанията
Компанията в партньорство с Hamburger Recycling България представи нов информационен уебсайт за правилното сортиране на използвани опаковки
Първоначално е използвана основно за превозване на храни
Веригата въвежда и иновация в опаковките на прясното месо, с която намалява използваната пластмаса с до 16% на опаковка
Инициативата е в подкрепа на глобалния ангажимент на Кока-Кола „Свят без отпадъци“ - събиране, рециклиране и повторно използване на всички пуснати на...
Ако попаднат в организма на бременна жена, това може да предизвика забавяне на умственото развитие на детето й
"Екопак" работи по пилотен проект за събиране на алуминиеви опаковки с ресторанти и дискотеки
И това лято DEVIN представя на пазара иновация при соковете Frutelli - два уникални вкуса и изцяло нови опаковки. За любителите на плодовите напитки к...
Закони за въвеждане на стандартизирани опаковки на цигарите влязоха в сила във Великобритания и Франция. На опаковките ще липсват характерните за отд...
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е първата организация у нас за оползотворяване на отпадъци от опаковки, лицензирана от Министерството на околната среда и водите. ЕКОП...
София. Утре, петък, от 11:00 часа, в "Княжевска градина", Паметникa на Съветската армия, ще се проведе Церемония за откриване на първия Рециклиращ цен...
София. Правителството направи промени в четири наредби – за опаковките и отпадъците от опаковки; за вида, размера и реда за налагане на санкции при ув...