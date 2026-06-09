Голяма промяна с ресторанти и кафенета. Брюксел с тежка забрана

Пълна реорганизация на дейността си трябва да направят ресторанти, кафенета и капанчета по морето, които предлагат кетчуп, горчица и майонеза в еднократни порционни пакетчета. От 12 август 2026 г. Европейският съюз забранява предлагането на сашета в заведенията за хранене.

Ресторантите, кафенетата и хотелите трябва да заменят дозите за еднократна употреба с многократно пълнещи се дозатори, общи бутилки за масите или съдове за многократна употреба.

Тази мярка е част от Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), чиято цел е да намали пластмасовите отпадъци и да насърчи кръговата икономика в ЕС.

Европейската комисия заяви, че правилата са предназначени да намалят отпадъците от опаковки и да насърчат преминаването към по-кръгова икономика.

Според административния орган, опаковките представляват около 40% от употребата на пластмаса в ЕС, докато всеки европеец е генерирал средно 186,5 килограма отпадъци от опаковки през 2022 г. Блокът има за цел да намали отпадъците от опаковки на глава от населението с 15% между 2026 и 2040 г.

Ограниченията са насочени към редица пластмасови опаковки за еднократна употреба, включително отделни порции сосове и подправки, които обикновено се предлагат в ресторанти и заведения за бързо хранене.

Забраната обаче няма да се прилага за ястия за вкъщи или продукти, продавани в супермаркети. Следователно пакетите с подправки за еднократна употреба ще останат достъпни за поръчки за вкъщи и покупки на дребно. Здравните заведения също са освободени от новите изисквания.

Очаква се операторите на ресторанти в целия ЕС да адаптират своите модели на обслужване преди датата на влизане в сила през август. Европейската комисия заяви, че вече има широко достъпни практически алтернативи и публикува насоки, които да помогнат на бизнеса да спазва регламента.

Ограниченията за пакетчетата с подправки са част от по-широките усилия на ЕС за ограничаване на отпадъците от опаковки. От 2030 г. се очаква допълнителни опаковъчни продукти за еднократна употреба, включително миниатюрни бутилки за шампоан и сапун, често срещани в хотелите, също да бъдат постепенно премахнати съгласно регламента.

Европейската комисия планира да оцени ефективността на новите мерки през 2032 г.

Длъжностни лица на ЕС казват, че предишни действия за намаляване на пластмасовите отпадъци вече са дали резултати, позовавайки се на докладвано 30% намаление на пластмасовите отпадъци по европейските плажове.

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