Голяма промяна с ресторанти и кафенета. Брюксел с тежка забрана
Влиза в сила от 12 август
Следете всички новини, анализи и коментари за Кафенета. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Влиза в сила от 12 август
ИПИ отчита огромна разлика между разходи и крайни цени, секторът под натиск за обяснения
Проведени са първоначални разговори с малък брой потенциални купувачи
Браншът се надява ДДС-то да се върне на 9%
Пуснати са за обществено обсъждане
Прасетата са изненадващо тихи, въпреки че от време на време грухтят
От 1 март има разхлабване на мерките
Ако нивото на заболеваемостта се запази и не се увеличи
Само продажбите за вкъщи ще са разрешени за пъбовете, кафетата и ресторантите след 18 ч.
Над 131 000 работни места са спасени по мярката
Дискотеки, барове и кафенета масово крият обороти в Слънчев бряг, показа масираната проверка, която тече в курорта след престрелката. Някои от заведен...
US верига се готви да открие първото си заведение в Милано Starbucks планира да конкурира малките масички с просторни помещения Американската кафе в...
Плевен. За близо седмица ще се наложи да хлопнат кепенците кафенета, пицария и няколко магазина в самия център на Плевен. Причината е ремонтът на цент...
Шопинг маниаците гарантират оборота в кафенетата
София. Такса тротоарно право ще бъде намалена с 15%, съобщиха от Столичната община. Целта е подпомагане на дребния и среден бизнес. Предложението тепъ...