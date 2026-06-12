Внимание! Опасна питейна вода от крана!

Водното бедствие в община Котел бързо прерасна в сериозна здравна криза. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен излезе с извънредно предупреждение на своя сайт, в което настоятелно препоръчва водата от чешмите в шест населени места временно да не се използва за пиене и готвене. Жителите са съветвани да я употребяват единствено за битови нужди (миене и пране) поради риск за здравето им.

Резултатите от лабораторията: Какво крие водата?

Извънредната мярка се налага след извършен планов мониторинг от здравните инспектори и лабораторно изследване на водни проби, взети на 8 юни 2026 г. Експертите са констатирали сериозно несъответствие по микробиологични показатели с действащите изисквания на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Заразният риск и потенциално опасните микроорганизми са засекли в мрежата на следните шест села -Тича, Остра могила, Орлово, Топузово, Филаретово и Малко село.

Ултиматум към водното дружество

РЗИ – Сливен е реагирала остро, като е издала официални предписания на „ВиК – Сливен“ ООД. От дружеството се изисква незабавно да предприеме задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, за да дезинфекцира мрежата и да възстанови нормалното качество на питейната вода в засегнатия регион. От здравната инспекция уверяват, че забраната ще падне едва след като контролни лабораторни проби потвърдят пълната безопасност на водата, за което населението ще бъде своевременно информирано.

Връзката с бедствието от 4 юни

Здравната криза е директно следствие от природното бедствие в началото на месеца. На 4 юни проливни дъждове предизвикаха мащабни наводнения в региона, при които река Черна излезе от коритото си и заля огромни площи. Най-тежко пострада именно село Тича, където десетки къщи бяха наводнени и бяха нанесени огромни материални щети. Изглежда, че приливната вълна и калта са успели да компрометират и водопроводните източници, поставяйки на изпитание здравето на стотици семейства в Котелско.

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