Внимание! Опасна питейна вода от крана!
Кошмарът след потопа се задълбочава
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Кошмарът след потопа се задълбочава
„ВиК" ЕООД в Петрич трябва да плати 5000 лева глоба заради мръсна вода, предназначена за питейно-битови нужди. Решеието е на районния съд в южния град...
Отпадни води от село Сребърна се оттичат в езерото от резервата. Това съобщи екоминистърът Ивелина Василева. Тя обясни, че проблемът е от 2002 г. и се...
Панагюрище. Комбинат „Асарел-Медет" е виновен за мръсната вода в река Банска Луда и измрялата риба. Това смятат голяма част от живущите в село Баня. В...