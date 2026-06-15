Осиково - селото над язовир Въча

Осиково е малко планинско селище, разположено в западната част на рида Чернатица, високо над десния бряг на река Въча. Намира се в подножието на връх Голица (1930 м) на 1250 метра надморска височина и влиза в състава на община Девин.

За произхода на името на селото съществуват различни версии. Според една от тях то идва от изобилието на дървото осика в района. Друга легенда разказва, че селото е основано от двама братя – Осен и Осик. Осен се преместил на левия бряг на река Въча, където основал село Осеново, а на десния останал Осик, който поставил началото на Осиково.

Античната родопска магистрала

Освен легендите, районът пази и следи от далечното минало. На около километър югоизточно от селото се намира местността Големите поляни. Там са открити квадратни и правоъгълни основи на сгради, изградени от ломени камъни без хоросанова спойка. Намерени са и хромели – най-простите ръчни мелници, състоящи се от два камъка, както и голямо количество характерна керамика, която датира находките към тракийската епоха.

След траките тези земи попадат под властта на римляните. През 46 година сл. Хр. император Клавдий анексира земите на одрисите, включително Родопите, Рила, Пирин и Стара планина, и създава провинция Тракия. От този период край Осиково е запазен римски път с дължина около пет километра. Той е част от Античната родопска магистрала, свързвала Тракия с Беломорието и служила като важна пътна артерия през древността.

Къщите като накацали птици по склона

От селото се откриват великолепни панорами към язовир Въча, които определено оправдават изкачването. Къщите са накацали по склона като птици по клоните на дърветата и сякаш естествено са се вписали в планинския пейзаж.

Понастоящем жителите на селото са около 200 души – място, което предлага истинско бягство от градския шум и натовареното всекидневие.

Усещане за простор тишина

Една от най-впечатляващите точки в района е панорамната площадка над село Осиково, разположена на около 1200 метра надморска височина. Тя разкрива едни от най-красивите гледки в Родопите. Тук природата се разгръща широко и западният хоризонт се отваря към редуващи се планински била, дълбоки долини и гъсти гори.

Мястото носи онова усещане за простор и тишина, което е характерно за високите части на Родопите – усещане, че времето тече по-бавно. При ясно време погледът стига далеч, а слънчевата светлина подчертава меките форми на планината и рисува светлосенки върху горските масиви. Особено впечатляващи са залезите, когато небето постепенно се обагря в топли нюанси, а планината потъва в спокойната атмосфера на вечерта.

Риболов и разходка с лодка

Осиково е добра отправна точка и за опознаване на природните богатства в района. Сред интересните места е местността „Костен камък“ – впечатляващ природен скален феномен с водопад, обявен за защитен обект още през 1965 година. Той се намира в дълбок каменен каньон, заобиколен от вековна смърчова гора, която допълва усещането за диво и почти недокоснато от времето място.

На около пет километра от селото се намира и язовир „Въча“, смятан за един от най-красивите язовири в България. Освен със спокойните си води и живописните гледки, той е известен и с най-високата язовирна стена в страната. Районът предлага възможности за разходки с лодка, риболов и почивка сред природата, а гледките към язовира, които се разкриват от височините около Осиково, придават още по-особен чар на това място.

Любителите на планинските преходи могат да съчетаят посещението си и с една от най-популярните екопътеки в Родопите – „Каньонът на водопадите“. Тя започва от Центъра за защита на природата в местността „Сосковчето“, край Смолян, и преминава покрай множество красиви водопади, скални образувания и горски пейзажи, превръщайки разходката в истинско пътешествие сред красотата на планината.

И още нещо важно за пътуващите – села с името Осиково има още в община Гърмен, област Благоевград, и в община Попово, област Търговище. Затова преди да тръгнете, проверете маршрута си, за да не се окажете в другия край на България.

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