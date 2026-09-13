Осиково - селото над язовир Въча
Осиково е малко планинско селище, разположено в западната част на рида Чернатица, високо над десния бряг на река Въча. Намира се в подножието на връх...
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Осиково е малко планинско селище, разположено в западната част на рида Чернатица, високо над десния бряг на река Въча. Намира се в подножието на връх...
Предупреждението е изпратено до главния прокурор Иван Гешев, Комисията за защита на потребителите и В и К- Смолян
Това е четвъртокласничката Емилия, посочват от кметството.
По-добре късно, отколкото никога. 27 тютюнопроизводители в гърменското село Осиково най-сетне си получиха парите от гръцката фирма „Лийв Табако Михайл...
Гръцката фирма продължава да дължи пари на тютюнджии в Неврокопския край. 80% от стопаните в гърменското село Осиково не са взели и стотинка за предад...
На 4 февруари преди 7 г. Манчо Панюков уби двамата си синове и запали дома на тъста си Днес, 4 февруари, се навършват 7 г. от най-кървавата и жестока...
След жителите на Гърмен и Марчево дойде ред и на хората в село Осиково да протестират срещу ромите. 60-70 души от населеното място проведоха мирен про...
Селото оцелява благодарение на червения плодДоскоро пренасяли стоката 25 км с катъри, обработват нивите само на ръка Осиково - кацнало на върха на би...
Пускам си СV-то в компании за дизайн, но нищо, разочарован е Джо от Дамаск Бежанци в лагерите не приемат предложените им оферти за работа. Фирми иска...
Детеубиецът и подпалвач Манчо не е изплатил и лев кръвнина
Благоевград. Необитаема стара къща лумна в пламъци в гърменското село Осиково. Сигнал за пожара е получен около 16:30 часа във вторник в РУП-Гоце Делч...