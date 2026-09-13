Всичко за Осиково

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Ягода в герба на Осиково

Ягода в герба на Осиково

Селото оцелява благодарение на червения плодДоскоро пренасяли стоката 25 км с катъри, обработват нивите само на ръка Осиково - кацнало на върха на би...

01 септември | 5:10
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