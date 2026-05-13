Клиентите на Lidl превърнаха милиони бутилки в дарения за деца, животни и природа

Почти 200 хил. евро са дарили клиентите на Lidl чрез автоматите за обратно приемане на пластмасови бутилки и кенове само за една година. Средствата вече са насочени към четири обществени каузи: подкрепа за детското здраве, опазване на дивата природа, грижа за бездомни животни и подпомагане на българските олимпийски отбори по природни науки. Данните бяха представени официално от Лидл България.

Зад впечатляващата сума стоят близо 8,5 млн. върнати PET бутилки и кенове, които потребителите са предали за рециклиране, избирайки вместо ваучер за пазаруване да дарят стойността им за кауза. От старта на проекта през март 2023 г. до момента чрез автоматите са събрани над 133 млн. опаковки.

Малки жестове с голям ефект

Изпълнителният директор на Лидл България Милена Драгийска подчерта, че инициативата показва колко голяма сила могат да имат ежедневните действия на хиляди хора.

„Само за година върнатите опаковки се превърнаха в животоспасяваща апаратура за новородени, в шанс за по-добро представяне на нашите ученици на международни олимпиади, в грижа за бездомните животни и дивата природа. Това показва колко силен може да бъде ефектът от малките ежедневни действия на много хора. Благодаря от сърце на всички наши клиенти, избрали да дарят, както и на партньорите ни от организациите за всеотдайността и неуморния труд”, каза Драгийска.

Системата за обратно приемане позволява на всеки клиент да избере дали да получи ваучер за покупка или да дари стойността на върнатите опаковки. Възможността за дарения стартира през май 2024 г. първоначално само с една кауза, а за двете години общата стойност на даренията вече достига почти 460 хил. евро.

Над 118 хил. евро за детско здраве

Най-голямата сума - 118 738,63 евро - е насочена към Фондация „Лазар Радков“ и кампанията „Капачки за бъдеще“. Средствата са използвани за закупуване на специализирана медицинска техника за неонатологични отделения в различни болници в страната.

Дарението вече е помогнало за осигуряването на реанимационни легла, транспортни респиратори и монитори за отделенията, които се грижат за новородени бебета. В момента организацията подготвя и закупуването на високотехнологична неонатална линейка за болницата в Шумен.

Помощ за мечките и дивата природа

Близо 20 хил. евро са събрани за WWF България и инициативата „Да опазим природата на България“. Средствата се използват основно за дейности, свързани със защитата на дивата природа и безопасното съжителство между хората и мечките.

Благодарение на подкрепата организацията проследява мечета сирачета чрез GPS нашийници, за да следи адаптацията им в естествената среда. Част от средствата са насочени и към образователни кампании в планинските райони, които обучават хората как безопасно да реагират при среща с мечка.

40 хил. евро за бездомни животни

Даренията за Animal Rescue Sofia възлизат на малко над 40 хил. евро. Средствата са използвани за лечение, медикаменти, ваксинации, спешни операции и денонощна грижа за пострадали бездомни животни.

Като пример за ефекта от инициативата от организацията посочват историята на кучето Лучано. Неговото спасяване и възстановяване в клиниката на Animal Rescue Sofia е станало възможно именно благодарение на хилядите малки дарения, направени от клиентите на веригата.

Подкрепа за младите олимпийци

Сдружението на олимпийските отбори по природни науки е получило близо 21 хил. евро. Средствата са използвани за осигуряване на аклиматизация на българските ученици преди участията им в международни олимпиади извън Европа.

Благодарение на помощта българските отбори са могли да пристигат по-рано в държави като Китай, Австралия и Боливия. Това е помогнало на учениците по-лесно да се адаптират към часовата разлика и климатичните условия, което според организацията е било решаващо за физическото им състояние и успешното представяне.

Lidl подготвя и нова стъпка

От компанията обявиха, че инициативата ще бъде разширена. Освен постоянната подкрепа за четирите каузи, до три месеца годишно всички дарения ще бъдат насочвани към една общонационална кауза при извънредни ситуации.

„Продължаваме твърдо подкрепата за нашите четири каузи, но надграждаме инициативата. Всички виждаме, че често възникват извънредни ситуации, които изискват бърза реакция - именно тогава българите се обединяват мигновено. Затова искаме да дадем възможност на нашите клиенти, макар и за ограничен период, да фокусират усилията си там, където виждаме, че обществото ни има извънредна нужда - до три месеца годишно ще насочваме 100% от даренията към една голяма, общонационална кауза”, допълни Милена Драгийска.

Дарителската инициатива чрез автоматите за обратно приемане на PET бутилки и кенове е част от дългосрочната политика на компанията за устойчиво развитие и подкрепа на местните общности.

