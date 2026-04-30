Хората скочиха в защита на "Магазин за хората": Беше по-евтино!

„Защо го затваряте, като работи?“ С този въпрос жители на Куклен посрещнаха новината за закриването на „Магазин за хората“. Хората споделят, че пазаруват редовно и намират продуктите за осезаемо по-евтини, в някои случаи с до 30 процента спрямо други магазини.

Особено силна е реакцията сред възрастните и домакинствата с по-ниски доходи, за които този обект е бил реална алтернатива. Очакванията са след изчерпване на наличностите цените да тръгнат нагоре с около 20 процента.

Служебният кабинет реши да закрие държавното дружество „Магазин за хората“ след анализ на финансовите резултати, отчел изоставане от планираните приходи. От властта определят проекта като неуспешен и натоварващ бюджета, като вече е стартирана процедура по ликвидация. Ръководството е подало оставка още преди решението, а част от средствата ще бъдат върнати в държавната хазна.

На място обаче картината изглежда различно. Управителят на обекта Весела Донева заяви, че магазинът не е работил на загуба и е имал стабилно търсене. По думите й доставките са били редовни, а щандът не е оставал празен. Тя определи решението като изненадващо и заяви, че е можело да се изчака съставянето на ново правителство.

От местната организация на КООП също потвърждават интереса към стоките. Председателят Мария Веселинова посочи, че основни продукти като брашното са се продавали в значителни количества, а цените са се задържали ниски през целия период. Магазинът е работил с около 10 процента надценка и без посредници, което е позволявало поддържането на по-достъпни цени.

Жителите на Куклен остават разделени, но критичните гласове доминират. Част от хората признават, че изборът е ограничен, но въпреки това оценяват възможността да купуват по-евтини стоки. Други смятат, че ако проектът не е жизнеспособен, той би се прекратил сам, без намеса от страна на държавата.

След закриването наличните стоки ще продължат да се продават на същите цени до изчерпване, след което се очаква поскъпване. За мнозина това означава връщане към по-високи разходи за основни продукти и загуба на една от малкото алтернативи за по-достъпно пазаруване.

