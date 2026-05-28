КЗК постави под наблюдение пазари за над 23 млрд. евро

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наблюдава пазари с общ оборот над 23 млрд. евро, обяви председателят на регулатора Росен Карадимов на пресконференция в София. Той представи отчет за дейността на ръководството на комисията за периода май 2025 г. - май 2026 г.

По думите му КЗК все по-ясно преминава към проактивен модел, при който акцентът е върху анализ, превенция и ранно разкриване на нарушения, а не само върху реакция след подадени сигнали. В центъра на вниманието са пазари като храни, горива, фармация и обществени поръчки, където рисковете за конкуренцията имат пряк ефект върху бизнеса и потребителите.

Пазари за милиарди под лупа

Карадимов подчерта, че комисията действа като регулатор, който следи поведението на участниците в икономиката, анализира пазарната среда и образува производства при данни за нарушения. Според него секторните анализи вече са основен инструмент за навременно откриване на проблеми в чувствителни области, преди те да се превърнат в тежки пазарни изкривявания.

За отчетния период КЗК е образувала 1067 производства и е постановила 1530 акта. Сред тях са 768 решения, 380 определения и 382 разпореждания. В комисията са постъпили над 600 сигнала, а към момента активни остават 25 антитръстови производства, 47 производства по концентрации, 25 производства по нелоялна конкуренция и 3 производства по глава 7Б от Закона за защита на конкуренцията.

Проверки срещу вериги и ревизия в млечния сектор

В частта за антиконкурентните и нелоялните търговски практики Карадимов посочи, че на базата на събраната информация са образувани производства срещу търговските вериги "Кауфланд" и "Т-Маркет". Те са свързани с възможни нелоялни практики спрямо доставчици и производители.

Комисията е започнала и ревизия на вече разрешена концентрация в млечния сектор между "Тирбул" ЕАД и "Обединена Млечна Компания" ЕАД. Този ход показва, че КЗК ще се връща и към одобрени сделки, когато събере данни за потенциални ефекти върху конкуренцията.

Картели и тръжни манипулации в обществени поръчки

Особено внимание е насочено към разкриването на картели и тръжни манипулации при обществени поръчки. Карадимов съобщи, че са извършени внезапни проверки на място в пет дружества след съдебно разрешение и със съдействието на МВР.

Разследванията са свързани с обществени поръчки за болнична храна, ИТ оборудване и проекти с европейско финансиране. В две отделни производства комисията е установила участие на общо седем фирми в картелни практики.

Фармацията влиза в задълбочен анализ

Във фармацевтичния сектор КЗК е започнала задълбочен секторен анализ на пазарите на търговия на едро и дребно с лекарствени продукти. Фокусът е върху недостига на лекарства, паралелния износ и риска от пазарни изкривявания.

Карадимов уточни, че резултатите от анализа предстои да бъдат оповестени публично. Паралелно с това е разрешена концентрация под условие в аптечния сектор и е образувано производство по застъпничество за конкуренцията, свързано със снабдяването със скъпоструващи лекарства за болници.

Горивата остават под постоянен мониторинг

На горивния пазар комисията извършва постоянен мониторинг и е образувала антитръстово производство срещу дружества от групата "Лукойл". В условията на усложнена международна обстановка КЗК е направила предварително проучване на пазара, което обхваща производство, внос, съхранение и търговия на едро и дребно.

Резултатите от това проучване вече са били публично представени. Комисията е предложила и пакет от 23 антикризисни мерки, насочени към ограничаване на рисковете за пазара и към по-ефективно наблюдение на сектора.

Жалби и сигнали растат рязко

При обществените поръчки КЗК има двойна роля - разглежда жалби по процедурите и едновременно с това следи за картели между участници в търгове. За една година комисията е разгледала 1348 жалби по Закона за обществените поръчки.

Карадимов отчете значителен ръст на сигналите към регулатора - над 300 процента общо. Те са се увеличили от 155 през 2024 г. до 633 през последната година, като най-силно е нарастването при сигналите за антитръстови нарушения и тръжни манипулации. Анонимните сигнали също бележат сериозен скок - от 167 до 653, или близо 300 процента.

Малък екип срещу огромен икономически мащаб

Председателят на КЗК подчерта, че комисията работи с ограничен административен капацитет. Специализираните звена в областта на антитръста и концентрациите разполагат с 29 души, а екипът по нелоялна конкуренция - с 14 души.

Карадимов посочи, че въпреки ограничения ресурс регулаторът носи отговорност за пазари със огромен икономически мащаб. По думите му задачата на КЗК е да анализира пазарите, да образува производства и да прилага санкции, когато това е необходимо за гарантиране на ефективна и честна конкуренция.

