Kaufland България с нов ключов шеф

Kaufland България се сдоби с нов търговски директор и член на Управителния съвет. Постът поема Щефан Люгер, който наследява Ялчин Джем. Джем продължава кариерата си в Kaufland Чехия, където също ще заема позицията търговски директор.

В новата си роля Люгер ще отговаря за направленията „Покупки“ и „Маркетинг“, като ще ръководи търговската стратегия и позиционирането на веригата на българския пазар.

Новият мениджър влиза в компанията с над две десетилетия международен опит в ритейла и търговията на едро. През годините той е заемал ръководни позиции в компании като METRO и Rohlik Group, където е натрупал сериозен опит в развитието на търговски процеси, изграждането на екипи и навлизането на нови пазари.

Преди да се присъедини към Kaufland България, Люгер е бил управляващ директор и търговски директор в Rohlik Group. Там той е участвал активно в старта и разширяването на бизнеса на компанията в Австрия и Германия.

Кариерата му включва и 17 години в METRO/MAKRO Group, където последователно заема различни ръководни постове в Германия, Чехия, Словакия и Австрия.

„Радвам се да се присъединя към екипа на Kaufland и съм убеден, че с богатия си опит ще допринеса за развитието на потенциала на компанията на силно конкурентния и динамичен пазар в България“, коментира Щефан Люгер.

По думите му фокусът ще бъде върху устойчивите търговски решения и създаването на допълнителна стойност за клиентите.

Люгер е завършил бизнес администрация със специализация „Финанси и счетоводство“ в Университета по приложни науки в Гелзенкирхен. Освен немски, той владее английски, словашки и чешки език.

От Kaufland България посочват, че с назначението компанията затвърждава стратегията си да привлича международни експерти с доказан опит, които да подпомагат развитието и лидерските позиции на веригата у нас.

