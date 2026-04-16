МЕТРО и CTP подписаха стратегическо споразумение за нов логистичен център край София

МЕТРО България и водещият индустриален инвеститор CTP подписаха дългосрочно споразумение за изграждането на нов модерен логистичен център в CTPark Sofia West. С него компанията ще обедини всички ключови логистични дейности на едно място. Проектът е важна стратегическа стъпка и част от дългосрочните планове на МЕТРО за развитие на логистичната инфраструктура и повишаване на качеството на услугите към ХоРеКа бизнеса и домакинствата в България.

Новата база ще бъде с обща площ от 24 500 кв. м, от които 22 300 кв.м са складови пространства. Тя включва сух склад с площ от 13 000 кв.м и температурно контролирани зони с площ от 9 300 кв. м. В рамките на съоръжението ще функционират шест температурни зони, предназначени за различни категории продукти като месо, млечни изделия, колбаси, плодове и зеленчуци, прясна риба, шоколадови изделия и замразени храни. Това ще позволи на компанията да поддържа още по-високо ниво на качество и свежест на предлаганите продукти.

Общата инвестиция в проекта за период от десет години надхвърля 25 милиона евро. Въвеждането в експлоатация е планирано за януари 2027 г. Складът ще разполага с 30 товарни рампи и съвременна инфраструктура за обработка на стоки, което ще ускори процесите и ще подобри обслужването на магазините и клиентите на МЕТРО. Предвидена е и възможност за разширение на базата след петата година, съобразно развитието на бизнеса.

„Инвестицията в новия логистичен център има за цел да допринесе за дългосрочното и непрекъснато развитие на бизнеса с търговия на едро на МЕТРО в България. Продължаваме целенасочено да инвестираме в модерна инфраструктура, технологии и процеси, за да гарантираме високо качество, свежест и надеждност на доставките. Нашата цел е ежедневно да подпомагаме развитието на ресторанти, хотели, търговци и малкия бизнес, като им осигуряваме сигурност, ефективност и професионално обслужване. С този проект правим още една важна стъпка към по-устойчива и ефективна верига на доставки“, заяви Жан Котан, изпълнителен директор на МЕТРО България.

Центърът следва концепцията „One Roof“, чрез която всички основни логистични дейности ще бъдат организирани на едно място, включително съхранение, обработка и подготовка на стоки. Ще се предлагат и допълнителни услуги като етикетиране, теглене и подготовка на поръчки. Това ще подобри координацията на процесите, ще оптимизира транспорта до магазините и ще повиши нивото на обслужване.

Новият логистичен център ще бъде разположен в CTPark Sofia West, един от ключовите индустриални паркове на CTP в България. Той предлага съвременни логистични и индустриални площи от клас А и се намира на стратегическа локация с отлична връзка към основните транспортни коридори около столицата.

Сградите в парка са проектирани според високи стандарти за устойчиво строителство и се разработват с цел сертифициране по BREEAM Excellent. Това гарантира висока енергийна ефективност, използване на устойчиви материали и намалено въздействие върху околната среда. През 2024 г. паркът беше отличен с наградата Green Building of the Year в индустриалната категория.

„Радваме се да разширим партньорството си с МЕТРО чрез реализирането на проекта „One Roof“ в CTPark Sofia West. Изискванията на международни компании като МЕТРО продължават да оформят развитието на логистичните имоти, с нарастващ фокус върху ефективността, устойчивостта и дългосрочната надеждност. Това споразумение подчертава стратегическото значение на България в региона на Югоизточна Европа и демонстрира способността на CTP да предоставя висококачествена и модерна инфраструктура“, сподели Иванка Иванова, управляващ директор на CTP България.

МЕТРО България развива многоканален модел на търговия, който комбинира физически магазини, директни доставки до клиентите и дигитални решения за B2B поръчки. Компанията работи пряко с производители и доставчици и прилага строг контрол на качеството на всички етапи от веригата на доставки. Високите стандарти се гарантират чрез специализирани програми за контрол на качеството, сертификация IFS на обектите и утвърдени вътрешни процеси за управление на собствените марки.

