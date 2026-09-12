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Китайци проучват порт Бургас

Китайци проучват порт Бургас

Бизнес делегация от Китай пристигна в бургаското пристанище, за да проучи условията за бъдещия логистичен център. Визитата е организирана от Центъра з...

30 март | 19:55
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