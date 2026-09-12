Наш град чака най-големите. Златна инвестиция
Кани турски и гръцки инвеститори
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Кани турски и гръцки инвеститори
Hoвият мoдepeн лoгиcтичeн цeнтъp нa "Eвpoмacтep Импopт Eĸcпopт" допринася за икономическото развитие на региона
Проектът на стойност над 25 млн. евро ще обедини всички логистични дейности на компанията под един покрив и ще подобри доставките към клиентите и мага...
Невиждани тонове товари минават през порта на Баку
Инвестицията е на стойност над 60 милиона лева и се очаква новоразкритите работни места да достигнат 250
Иска да създаде нова логистична и складова мрежа в Съединените щати
Бизнес делегация от Китай пристигна в бургаското пристанище, за да проучи условията за бъдещия логистичен център. Визитата е организирана от Центъра з...
- Ген. Войнов, избрахте да се върнете в политиката с движение "Напред, България". Какво ви привлече към идеите на партията?- Още през 1994 г. при създ...
Елин Пелин. Австрийци влагат 8 млн. евро в логистичен парк, който ще бъде изграден в община Елин Пелин. Новият разпределителен център на Gebruder Weis...
Благоевград. Проектантите на Автомагистрала „Струма" увериха, че желанието на общинското ръководство в Благоевград за изграждането на Логистичен центъ...
Силистра. В Силистра започва строителството на логистичен център за развитие на предприемачеството. Той се изгражда по съвместен българо-румънски прое...