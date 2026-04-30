Кой сектор е неочакваният двигател на българската икономика през април

На фона на общото охлаждане на бизнес климата в България през април 2026 г. секторът на търговията на дребно се очертава като единственият светъл лъч за националната икономика. Докато останалите ключови отрасли потъват в песимизъм, търговците отчитат изненадващ скок на доверието, съобщи "София глоуб".

Рязък скок в нагласите

Според последните данни на Националния статистически институт (НСИ), бизнес показателят в търговията на дребно се е повишил с цели 3,1 процентни пункта само в рамките на един месец. Това развитие е в пълен контраст с общия показател за страната, който се понижи с 1,3 пункта.

Мениджърите в сектора съобщават за видимо подобрение на бизнес ситуацията. Оптимизмът им се основава на увеличен обем на продажбите и нови поръчки към доставчици.

Защо търговията расте?

Устойчивостта на този сектор се обяснява до голяма степен със ситуацията на пазара на труда. Въпреки инфлационния натиск, безработицата в България остава на исторически ниски нива (около 3,2%), което поддържа покупателната способност на домакинствата. Хората продължават да пазаруват активно, което дава увереност на бизнеса да инвестира в нови стоки и наличности.

Прогнози за бъдещето

Въпреки че индустрията и услугите изпитват затруднения, стабилността в търговията на дребно действа като буфер за икономиката. Ако положителните нагласи в сектора се запазят и през следващото тримесечие, това може да компенсира част от загубите в производствените сектори и да подкрепи брутния вътрешен продукт на страната.

