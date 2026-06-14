Курортът вече 3 десетилетия взема това отличие

Плажът на ваканционен комплекс „Албена“ получи престижното международно отличие „Син флаг“ за тридесета поредна година. Юбилейният успех е доказателство за дългогодишна стратегия, приемственост и строга дисциплина в управлението на една от най-предпочитаните български морски дестинации.

„Син флаг“ не е просто награда, която се получава веднъж, а ежедневен изпит пред строгите международни стандарти. Успехът е резултат от синергията между екипната работа на служителите, отговорното отношение на мениджмънта и цялостната философия за устойчив туризъм. Вече три десетилетия комплексът доказва на практика, че е напълно възможно да се развива модерен и успешен туризъм в пълна хармония с околната среда.

Умно управление и дигитализация през сезон 2026

През настоящия летен сезон на 2026 година Албена залага силно на дигитализацията, изцяло внедрена в услуга на екологията. Курортът стартира системи за умно управление на плажа, които включват софтуерен мониторинг на чистотата и оптимизирано потребление на природните ресурси. Платформите за резервации и обслужване на гостите вече функционират изцяло в дигитална среда, което напълно елиминира нуждата от използването на хартиени носители.

Модернизацията обхваща и легловата база, както и общите части в хотелите. Основният акцент при обновяването пада върху подобряването на енергийната ефективност чрез интеграция на интелигентни системи за климатизация и енергоспестяващо осветление.

Зелен транспорт и кръгова икономика

Екологичната концепция на комплекса се допълва от разширяването на парка от електрически превозни средства. Гостите на Албена имат осигурен лесен и напълно безплатен достъп до плажната ивица чрез екологични електробуси.

В рамките на затворената екосистема на курорта успешно се развива и инициативата „От градината на Албена до трапезата“. Благодарение на нея значителна част от плодовете, зеленчуците, меда и виното в ресторантите са собствено органично производство. Всички остатъчни органични отпадъци от хотелите и заведенията се преработват в собствена биогаз инсталация, която генерира чиста зелена енергия.

За най-малките посетители продължава развитието на инициативата „Чист плаж“. Чрез традиционни информационни кампании и забавни екоактивности в детските анимационни програми комплексът успешно възпитава у следващото поколение отговорно поведение към опазването на морето и природата.

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