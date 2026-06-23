Мазутно чудовище се разля по плажовете на Черноморието. Убива туризма ни

Сериозен екологичен инцидент е напът напълно да провали летния сезон по Южното Черноморие. Черни мазутни петна изплуваха неочаквано и буквално превзеха някои от най-красивите български плажове, предизвиквайки масова паника сред туристи и хотелиери. Сигналите, залели Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас, вече надхвърлят стряскащата бройка от 40 само за последните четири дни. Вместо ситуацията да се успокои, кризата се разраства – в късния следобед вчера нефтено петно изплува и на обожавания от хиляди плаж „Бутамята“ край Синеморец.

От Аркутино до Камчия: Черната проказа плъзна по ивицата

Кошмарът започна в края на миналата седмица, когато за първи път беше взривен общественият мир със съобщения за гъсти мазутни отлагания на емблематичния плаж „Аркутино“. Вместо локален проблем обаче, замърсяването се оказа мащабна екологична бомба. За броени дни черните петна се разшириха прогресивно и задушиха огромна брегова линия – мазутът буквално атакува ивиците в огромен периметър, простиращ се от Царево чак до Камчия. Вълните продължават да изхвърлят мазната течност, а плажуващите са принудени да газят в петролни остатъци.

Морска администрация вдигна ръце: Извършителят е беглец без име!

На фона на екологичното бедствие, институциите побързаха да се оправдаят. От Изпълнителна агенция „Морска администрация“ обявиха, че уж осъществяват денонощен и постоянен контрол в българските морски пространства, но до момента няма засечен нито един кораб нарушител. Истината се оказа още по-абсурдна – официалните власти признаха, че е абсолютно невъзможно да се установи кой е конкретният виновник за тази катастрофа. Тъй като ставало въпрос за остатъчни вещества от „неизвестен период“, плавателният съд, отровил морето ни, остава напълно безнаказан.

Бурното море извади скелетите от дъното

Според шокиращото обяснение на експертите, плажовете ни не са жертва на нов разлив, а на призраци от миналото. Настоящият апокалипсис е причинен от стари, напластени отлагания от нефтопродукти, които са лежали скрити на морското дъно с години. Силното вълнение и бурното море през последните дни обаче са разбъркали подводните пластове и са изтласкали отровите директно към брега. Докато институциите продължават да наблюдават безпомощно ситуацията, стотици почиващи са в шок, а въпросът дали морето ни изобщо е безопасно за къпане това лято, остава да виси със страшна сила.



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