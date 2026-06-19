Екологична бомба! Гъст мазут заля плажовете ни

Екологична криза застрашава старта на летния сезон по Южното Черноморие. Мащабно замърсяване с мазут изхвърли морето по плажните ивици на Юг от Бургас. Засегнати са множество плажове, разположени в огромния регион между Созопол и Царево. Ситуацията е изключително напрегната, като до момента в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас са постъпили общо 21 официални сигнала от разтревожени летовници и граждани.

Светкавични проверки на терен

Първите съобщения за черните лепкави петна по пясъка и във водата са получени в късния следобед вчера. Потокът от сигнали е продължил интензивно през целия днешен ден.

Екоинспекторите от РИОСВ веднага са стартирали спешни инспекции на място съвместно с представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Експертите са обходили замърсените зони, за да оценят реалните мащаби на нанесените щети върху морската екосистема.

Спешни заповеди за концесионерите

Властите реагираха остро и безкомпромисно. На концесионерите на всички засегнати плажове, както и на кметовете на съответните общини, вече са издадени задължителни предписания за незабавно започване на ръчно и механично почистване на петролните отпадъци от пясъка.

Паралелно с това са изпратени спешни уведомителни писма и до Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Морските власти трябва незабавно да започнат разследване в рамките на своите правомощия, за да установят конкретния източник на замърсяването. Основната версия е, че мазутът е изхвърлен от преминаващ в открито море търговски кораб или танкер, който незаконно е измил резервоарите си.

От екоинспекцията в Бургас са категорични, че няма да направят никакъв компромис с безопасността на туристите. През следващите дни ще бъдат извършени масирани последващи инспекции. Те ще проверят дали предписанията за почистване са изпълнени качествено, преди плажовете да бъдат обявени за напълно безопасни за плажуващите.

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