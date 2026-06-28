Екологичната катастрофа и гладът пропъдиха чайките към столицата

Българското Черноморие става свидетел на необичайно природно явление, предизвикано от сериозен екологичен проблем. Масовото изчезване на рибните ресурси в Черно море остави морските птици без естествения им източник на храна, което принуди огромни ята от чайки да напуснат крайбрежието. В търсене на оцеляване и прехрана, птиците масово мигрират във вътрешността на страната и пристигат чак в София.

Черно море остана без риба

Причината за това масово преселение е екологичното състояние на Черно море, чиито води на практика са празни в плитките зони. Критичното замърсяване, съчетано с промишлените отпадъци по крайбрежието, нанесе съкрушителен удар върху деликатната морска екосистема. Ситуацията се усложнява от необичайните летни горещини, които повишават температурата на повърхностните води и прогонват пасажите към по-дълбоки и студени слоеве, където те са абсолютно недостъпни за птиците. Унищожаването на планктона допълнително лиши малките риби от храна, което доведе до колапс в популациите им и остави морските хищници да бедстват.

Масово нашествие на чайки в столицата

Лишени от естествения си улов, чайките започнаха масово да напускат курортните региони. Силният глад отприщи безпрецедентна миграционна вълна директно към София, където птиците намират алтернативни източници за препитание. Столицата се превръща в новото убежище за морските обитатели, които бързо се адаптират към градската среда, заселват се около големите контейнери за смет и открити пазари и огласят софийските квартали с характерните си писъци в опит да задоволят нуждата си от храна през този тежък летен сезон.

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