Трик срещу наглите чайки! Една хитрост може да спаси обяда ви на плажа
Учени откриха лесен начин да спрете и гларусите да ви откраднат сандвича или пържените картофки
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Учени откриха лесен начин да спрете и гларусите да ви откраднат сандвича или пържените картофки
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