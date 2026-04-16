Нашествие на чайки в София. Причината

Чайки продължават тенденцията да се превръщат в столичани в повече, след като от години прииждат към града. Те завзематн територии и покриви в центъра на София - по "Стамболийски", има почти ята и в "Оборище".

Четири се събраха на сутрешна раздумка на покрив на "Васил Друмев" тази сутрин, а причината да се тълпят на място, нетипично за тях и далеч от Черно море, е търсенето на храна, казаха преди време орнитолози.

Достатъчното количество изхвърлена похапка, явно им върши работа. А характерните им звуци придават колорит из старите софийски улици. Затова хората се шегуват вече, че "Оборище" им е Слънчев бряг.

Някои от питците са напористи и без да чакат покана се нахвърлят в оставена случайно храна по балконите.

Наскоро аха да излапавт тортата на човек, оставил я за малко на терасата в отсечката между "Христо Ботев" и "Стамболийски".

