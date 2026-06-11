НЛО над София? Светлини в небето стреснаха хората ВИДЕО

Светещи обекти, кръжащи над София през последните вечери, предизвикаха истинска буря от коментари в социалните мрежи. Снимки и видеа на необичайното явление накараха мнозина да се запитат какво точно лети над столицата.

Версиите не закъсняха. От класическото „НЛО“ и кацащи извънземни до дронове, китайски фенери и дори „заблудени сателити на Мъск над Перник“.

„Те идват!“, пошегува се един от потребителите. Друг предположи, че това са „дронове от концерт на Веско Маринов“, а трети обяви: „Американците!“.

Сред шегите обаче се появи и доста по-земно обяснение. Според десетки очевидци загадъчните светлини всъщност са гларуси и чайки, които кръжат около мощни прожектори, а светлината се отразява в белите им крила.

„И ние ги видяхме! Това са гларуси. Отразяват се прожекторите в тях, докато летят. От вчера е така, но е красиво“, пише столичанка в дискусията.

Други потребители потвърждават, че явлението се наблюдава от няколко дни и е характерно за този период от годината. Според тях птиците са особено активни през размножителния сезон и често летят до късно вечер в търсене на храна за малките си.

Така мистерията над София вероятно има напълно естествено обяснение. Макар че за кратко успя да накара стотици хора да вдигнат поглед към небето и да се запитат дали най-после не е настъпил денят на първия контакт с извънземни.

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