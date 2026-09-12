НЛО над София? Светлини в небето стреснаха хората ВИДЕО
Гларуси или просто извънземни?
Следете всички новини, анализи и коментари за Гларуси. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гларуси или просто извънземни?
Ето къде ще ги срещнете
Ругаят ни, че ги опипваме, оплакват се "гларуси" Пияните туристи са най-голямата напаст по плажовете, споделиха пред "Стандарт" дългогодишни спасител...
Разград. Орлицата на „Лудогорец" Фортуна, която избяга за втори път от игрището в Разград по време на мача на шампионите с „Локо" Пловдив в сряда вече...