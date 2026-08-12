Хеликоптер и 10 екипа се бият с огъня в нашето райско селце

Истински огнен ад се разрази край боляровското село Камен връх, където огромна стихия вече изпепели над 1500 декара площ. Десет пожарни екипа от три области водят денонощна битка с пламъците на терен, подпомагани от военен хеликоптер и тежка техника.

Огънят е избухнал в ранния следобед в сряда в сухи треви и храсти, но подгонен от ураганния вятър, бързо е навлязъл в горски масиви. В овладяването на бедствието се включиха огнеборци от Ямбол, Елхово, Стралджа, Болярово, Сливен и Бургас. По въздух се включи вертолет „Кугър“ от авиобаза Крумово, а булдозери прокарват нови просеки в труднодостъпната гора.

Местното население е било своевременно предупредено чрез националната система BG-Alert. Властите уверяват, че към момента няма пряка опасност за къщите на хората. В помощ на пожарникарите са се стекли десетки доброволци и местни фермери с лична техника и водоноски.

На мястото на инцидента за координация на действията пристигнаха областният управител на Ямбол Георги Чалъков, шефът на местната полиция старши комисар Добрин Димитров, директорът на ямболската пожарна комисар Иван Динев и кметът на Болярово Христо Христов. Две от трите активни огнища вече са частично локализирани, като се очаква пълното овладяване на стихията преди падането на нощта. През цялата нощ на терен ще останат дежурни постове, за да не се допусне ново разпалване от очакваните силни пориви на вятъра. Причините за лумването на огъня се изясняват.

