НОИ отсече за трудовите книжки. Хиляди хора да внимават

Хартиената трудова книжка остава единственият начин за доказване на трудов стаж за периодите преди 1997 година, тъй като информационната система на Националния осигурителен институт (НОИ) не покрива предходните десетилетия. Това съобщават от Българското национално радио, цитирайки директора на дирекция “Пенсии” в осигурителната институция Любомира Язаджиева.

Електронната система пази данни от края на миналия век

Въпреки че администрацията изисква все по-малко документи на хартиен носител от гражданите, традиционната книжка запазва своето ключово значение за хората с дългогодишен трудов път. Причината е технологична – дигиталните масиви на НОИ започват да функционират пълноценно едва в края на деветдесетте години.

За времето преди това институцията няма електронна следа за трудовата дейност на работниците и служителите, което прави физическия документ абсолютно задължителен при изчисляване на пенсионните права.

Алтернативни начини за доказване на стаж

Освен с класическата трудова книжка, натрупаният стаж може да бъде удостоверен и чрез други официални документи, стига те да отговарят на законовите изисквания. Работниците могат да използват осигурителна книжка или специално удостоверение, което е издадено директно от съответния работодател.

За периодите след 1997 година и особено след 2000 година, административната тежест за гражданите отпада напълно, тъй като цялата необходима информация вече се извлича служебно чрез Информационната система на Националния осигурителен институт.

Задължително представяне на оригинали

Един от най-честите проблеми в комуникацията между бъдещите пенсионери и администрацията е свързан с формата на подаваните документи. Експертите налагат стриктни правила относно автентичността на книжата.

„Когато се представят документи, те трябва да са в оригинал, често това не се разбира“, подчертава Любомира Язаджиева пред националното радио, обръщайки внимание на масовата практика гражданите да предлагат копия на своите трудови досиета.