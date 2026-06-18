НОИ попари работещите майки

Националният осигурителен институт (НОИ) официално се обяви против законопроекта на „Демократична България“, който предвижда майките да получават пълния размер на обезщетението за отглеждане на дете, ако се върнат на работа през втората година от майчинството. Към днешна дата законът регламентира, че при преждевременно прекратяване на отпуска жените имат право на 50% от тази сума.

Експертите от осигурителния институт мотивират отказа си с фундаменталните принципи на осигурителния модел у нас. В позицията на институцията се подчертава, че плащанията от държавното обществено осигуряване (ДОО) имат строго заместващ характер и целят единствено да компенсират липсата на доход, докато майката се грижи за детето си. От НОИ допълват, че трудовото възнаграждение се изплаща за реално положен труд и има коренно различна правна и икономическа същност.

Статистиката на института показва, че под 1% от жените се завръщат в офиса през първата година след раждането. През втората година обаче делът на майките, които избират да прекратят отпуска си и да комбинират заплата с 50% от обезщетението, нараства рязко до 14,2%.

В рамките на становището НОИ представя и три хипотетични сценария за финансовия ефект върху хазната, базирани на очакваните приходи от данъци и осигуровки при по-висока заетост сред майките. Разчетите показват, че при едва 5% ръст на работещите жени през втората година, държавният бюджет ще претърпи негативен ефект и загуба от около половин милион евро месечно. Ако обаче се постигне ръст от 10% или 15%, балансът за държавата ще стане положителен, а нетният плюс за хазната ще надхвърли половин милион евро на месец.

Въпреки математическите модели, които доказват, че при по-висока активност на пазара на труда мярката може да се окаже финансово печеливша за държавата, от НОИ остават твърдо против предложението поради принципни съображения спрямо устойчивостта на осигурителната система.

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