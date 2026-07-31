Радост за пенсионерите! Най-важният ден

Националният осигурителен институт (НОИ) официално взриви напрежението сред хиляди българи с извънредно съобщение за графиците през август 2026 година. За всички пенсионери, които са избрали модерния начин и получават парите си по банков път, преводите ще бъдат извършени ударно на 7 август. Възрастните хора ще могат да разполагат със средствата си в банковите сметки още в рамките на същия ден.

Пощите на нокти: Всяка станция със собствен график за плащане

Истинска организация предстои в пощенските клонове в цялата страна, където традиционно се струпват най-големите опашки. От пресцентъра на осигурителния институт разкриха, че всяка отделна пощенска станция ще разполага със своя собствена индивидуална схема за изплащане на сумите в брой. Целта на тези извънредни графици е да позволят на възрастните хора да организират посещението си в най-удобното за тях време и да се избегнат опасните струпвания в летните жеги. Но практиката показва друго. Възрастните хора, унизени, чакат с часове пред пощите, за да си вземат пенсиите. А в тези жеги няма ли да убием старците си, подложени на това?

Майките първи на опашката: Обезщетенията за деца идват още на 4 август

Паралелно с подготовката за пенсиите, НОИ ще задейства и мащабни плащания към младите семейства в страната. Още на 4 август ще бъдат преведени по сметките паричните обезщетения за бременност и раждане. На същата дата ще се изплатят и средствата за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и помощите за осиновяване на дете до 5-годишна възраст, като всички те се отнасят за изминалия месец юли.

Безработните чакат до дупка: Парите за борсата чак в средата на месеца

Най-дълго през този месец ще трябва да стискат зъби хората, останали без препитание. Държавните обезщетения за безработица ще бъдат преведени чак на 17 август (понеделник). От НОИ напомнят, че пълната и подробна информация за абсолютно всички видове плащания към осигурените лица се актуализира всеобхватно всеки месец в специалния раздел „Календар на плащанията“ на официалната интернет страница на института.