Министър със сърце: Ефремова вдигна топлите парите за студените месеци. Браво

Ето това се казва министър със сърце! социалният министър Ефремова вдигна топлите пари за зимните месеци и през идния отоплителен сезон държавата ще пуска по-сериозно финансово рамо, за да спаси най-бедните българи от студа. Защото всяка година в столицата от студ умират през зимата между 20 и 50 български пенсионери. А това е позор не само за управляващите през годините, но и за всички нас като общество.

Със специална заповед на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова размерът на целевата помощ за отопление е фиксиран на 321,95 евро. Сумата е увеличена с близо 11 евро спрямо миналата година заради скока в цените на електроенергията за битовите потребители. Помощта ще покрива сметките за петте най-критични месеца – от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г.

Лавина от заявления: Над 216 000 българи вече чакат одобрение

Интересът към държавната подкрепа е огромен и социалните служби буквално се огъват под натиска на желаещи. Към 30 юли 2026 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна вече са подадени над 216 000 заявления-декларации. Служителите работят извънредно, като 215 647 от документите в момента са в процес на активна обработка. Срокът за подаване на документите е фиксиран до 31 октомври 2026 г.

Плащане на две части: Първите преводи тръгват от 15 август

Парите за отопление няма да дойдат наведнъж, а ще бъдат разделени на два отделни транша. Изплащането на първата вълна стартира още на 15 август 2026 г., като Агенцията за социално подпомагане ще преведе 128,78 евро за месеците ноември и декември. Вторият транш, предназначен за най-лютата зима през януари, февруари и март, ще бъде на стойност 193,17 евро и ще се изплати до 31 януари 2027 г.

Жестока цедка за кандидатите: Кой има право на помощта и кои студенти горят?

Държавата въвежда стриктни правила, за да няма злоупотреби. Право на парите имат само хора и семейства, чийто средномесечен доход за последните шест месеца е по-нисък или равен на индивидуалния диференциран доход за отопление. Безработните в трудоспособна възраст са подложени на строг филтър – те трябва да имат регистрация в бюрото по труда поне три месеца преди кандидатстването и да не са отказвали работа или курсове. Студентите, които са настанени в студентски общежития, са напълно отрязани и нямат абсолютно никакво право на тази помощ.

Кандидатстване от дивана: Четири начина да подадете документите си

За да улеснят гражданите, от министерството предлагат няколко удобни начина за подаване на заявления-декларации: