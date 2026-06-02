Инвестиция в бъдещето: Социалното министерство стартира най-мащабната онлайн платформа

Министерството на труда и социалната политика предприема радикална стъпка към модернизацията на пазара на труда у нас с пускането на иновативна виртуална платформа за онлайн обучения. Проектът стартира официално през месец юни в директен отговор на засилената необходимост от бърз, гъвкав и лесен достъп до програми за надграждане на квалификацията и развитие на професионалните умения на гражданите. Добрата новина за българската работна ръка бе обявена лично от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на мащабния икономически форум Green Transition.

Новата дигитална екосистема е проектирана така, че да премахне изцяло географските и административните бариери пред личностното и професионалното израстване. Платформата ще даде възможност на всеки желаещ – независимо от неговата възраст, заетост или местоположение – напълно безпрепятствено да развие своите дигитални, професионални или меки умения. В ерата на динамични технологични трансформации, този виртуален инструмент се превръща в ключово предимство за хората, които искат да останат конкурентоспособни и да отговорят на реалните изисквания на съвременните работодатели.

Изборът на форума Green Transition за обявяване на старта не е случаен. Преходът към зелена и цифрова икономика изисква изцяло нови компетенции от служителите във всички сектори. Чрез този ход Министерството на труда и социалната политика поставя фокус върху ученето през целия живот, доказвайки, че държавата може да бъде активен и адекватен партньор на гражданите и бизнеса в процеса на тяхната дигитална трансформация.

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