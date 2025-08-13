Нова линия на бедност! Засяга 1,4 милиона българи

Нова линия на бедност обсъждат кабинета, синдикатите и бизнесът

Правителството излезе с постановление, с който се предлага официалната линия на бедност за страната да бъде 764 лева от 1 януари вместо сегашните 638 лева, съобщи БНР.

ВИЖ ОЩЕ: Повече пари за 636 000 пенсионери. НОИ проговори

Документът вече премина едномесечно обществено обсъждане, и предстои тази седмица да бъде разгледан в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

22% от българите - на ръба

Заседанието е насрочено за днес. По последни данни под линията на бедност са един милион и четиристотин хиляди души или близо 22 процента от населението на страната.

ВИЖ ОЩЕ: Извънредно от НОИ! Нови изисквания за част от пенсиите

Определянето на размера на линията на бедност за страната се извършва всяка година по специална методика. Съгласно нея предложената от правителството стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот”.

126 лева повече

Линията на бедност нараства с 19,7% или 126 лева спрямо размера ѝ от предходната година. По последни данни относителният дял на бедното население се увеличава със 75 400 души на годишна база и достига милион и четиристотин хиляди души.

Докладът на министър Гуцанов

В доклада на социалния министър Борислав Гуцанов към проекта на постановление за новия размер на линията на бедност за догодина се посочва, че с увеличаването ѝ ще нараснат и социалните помощи по Закона за социално подпомагане, финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, финансовите помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) по Закона за закрила на детето, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението.

Традиционно при обсъжданията от социалните партньори, синдикатите критикуват методиката за определянето на линията на бедност и настояват тя да се актуализира с инфлацията.

ВИЖ ОЩЕ: Важно от НОИ. Ето какво ще стане с пенсиите от 1 януари

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com