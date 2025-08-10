Извънредно от НОИ! Нови изисквания за част от пенсиите

Всички пенсионери, които получават пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) и живеят в чужбина, ще трябва да подават декларация за продължаване на изплащането на пенсията от България. Това гласят промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са публикувани за обществено обсъждане и отразяват вече приети изменения в Кодекса за социално осигуряване.

Какво представлява новото изискване?

Декларацията се въвежда специално за пенсионери, които получават пенсии, отпуснати изцяло по българското законодателство, и за които не се прилагат международни договори или европейски регламенти за координация на социалните системи. Това е необходимо, тъй като често НОИ не получава своевременно информация за смърт на пенсионера, което води до неоснователно изплащане на пенсия за периоди след неговата смърт, съобщава "Сега".

Затова за лицата с постоянен адрес в чужбина, които получават пенсия изцяло по български правила, ще е задължително всяка календарна година в периода от 1 ноември до 31 декември да се подава декларация за продължаване на получаването на пенсията.

Как и кога трябва да се подаде декларацията?

Първата такава декларация трябва да бъде подадена до 31 декември тази година. Тя трябва да бъде заверена от консулска служба или друг официален орган. Подаването може да стане лично, по пощата, чрез упълномощено лице или електронно.

Основната цел на новото изискване е да се предотврати или поне минимизира неправомерното изплащане на пенсии след смъртта на получателя.

Облекчение за пенсионерите, получаващи пенсия чрез пощенски станции

Промените в наредбата предвиждат и облекчение за пенсионерите, които получават пенсията си чрез пощенски станции. Досега всяко подаване на заявление за изплащане на пенсия на различна пощенска станция от тази по постоянен или настоящ адрес беше необходимо, дори когато станцията се намира в същото населено място.

От сега нататък заявлението ще се подава само ако новата пощенска станция е в различно населено място, което значително ще улесни пенсионерите и ще намали бюрокрацията.

