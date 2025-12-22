Важно за пенсионерите! Ето как да плащат след Нова година

Председателят на Икономическия и социален съвет на Република България даде практичен съвет на пенсионерите. Зорница Русинова направи това, тъй като през януари българите ще се разплащат и в левове, и в евро.

Възрастните хора, които се притесняват как ще справят с двете валути през януари, да си плащат сметките директно в евро. Това е и целта на стартовите пакети с монети, за да не се пресмята по курса и за да не се допускат грешки. Особено, когато става въпрос за по-малко сметки, когато има стотинки, това ще е и по-удобно за самите търговци, за да не се налага това допълнително закръгление, заяви Русинова.

Последната призна, че не би трябвало да имаме притеснение, че въвеждането на еврото ще доведе до повишаване на цените, тъй като са взети мерки с всички контролни механизми, които държавата има.

Русинова припомни, че това са институции, които боравят с голяма експертна мрежа на територията на цялата страна, така че всеки един гражданин, който види недобросъвестно повишаване на цените, трябва да сигнализира в КЗП и КЗК.

Тя разкри още, че двойното обозначаване на цените в лева и евро, което ще е задължително до осми август, за да не се сменят етикети, най-вероятно може бъде увеличено до края на 2026 година.

