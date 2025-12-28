Пожарната с тревожен апел заради опасния вятър в половин България

„Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети. Потърсете сигурен подслон!“ С това тревожно предупреждение се обърнаха към гражданите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ заради обявения оранжев и жълт код за силен вятър в страната. Апелът беше разпространен чрез официалната страница на дирекцията във Фейсбук на фона на усложняващата се метеорологична обстановка.

За 28 декември Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за силен вятър на територията на цялата страна. Оранжев код е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен, Софийска област, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. В останалите райони е обявен жълт код, което също означава потенциално опасни метеорологични условия.

От ПБЗН призовават хората да следят внимателно прогнозите и да се съобразяват с указанията на компетентните органи. Ако сте у дома, препоръката е вратите и прозорците да бъдат плътно затворени, за да се избегнат инциденти. Ако се намирате на път, е добре да спрете автомобила на открито място, далеч от дървета, електропроводи и нестабилни конструкции, и да изчакате преминаването на опасността.

Особено рискова остава обстановката в планините. От пожарната съветват туристите да заемат ниски и защитени места и да не продължават преходи до подобряване на времето. Силните пориви на вятъра могат да създадат внезапни и животозастрашаващи ситуации, предупреждават от службите.

