Общество

Проговори директорката на училище "Космос"! Последната лекция на Калушев

Татяна Захариева също дала синовете си за обучение при Калушев

Проговори директорката на училище "Космос"! Последната лекция на Калушев
10 фев 26 | 16:10
3320
Мира Иванова

В село Осоица тази сутрин частно училище „Космос“, в което обучението е с методи на „естествена психотерапя“, обичайно отвори врати за учениците си. Необичайното е, че това училище продължава да бъде замесено в пъзела „Петрохан“. Именно в него е бил преместен от държавното училище малкия Леон, за който бабата и дядото са подали сигнал, че е даден от родителите си да се обучава при рейнджърите в хижа "Петрохан".

В това училище е изнесъл последната си лекция Ивайло Калушев. Тя е била посветена на най-големите подводни пещери в Мексико.



Директорът на училището Татяна Захариева отказа да коментира пред Булфото и препрати към петицията на Обществения съвет към училището, разпространена публично вчера.

В нея се казва: „В контекста на трагичните случаи край Петрохан и Околчица, в публичното пространство, бяха направени внушаващи асоциации, при които бе споменато и Частно училище „Космос“.

Тези внушения създадоха впечатление за връзка между тежко криминално събитие и конкретна детска образователна институция, без да са представени потвърдени факти“.

На 4 февруари обаче г-жа Татяна Захариева обяснява, че била поканила в училището Ивайло Калушев и той е изнесъл тук последната си лекция, посветена на най-големите подводни пещери в Мексико.

Също така всеки може да види на Фейсбук страницата на школата на Калушев „Роук“ много снимки на децата и информации за училището .

Калушев припознава Частно училище "Космос" за свой партньор или поне на образователна институция, която меко казано симпатизира.

“Поканих го за лекция в нашето училище, защото го познавам като специалист. Моето мнение за него е, че е човек с кауза. Човек, пазещ горите и природата“, казва тя пред „Телеграф“.

И допълва: “Беше будист, изповядваше тази философия, но нищо повече. Знам, че правеше лагери с деца. Имам три деца, двамата ми синове са били при него на обучения.

Познавам и тримата загинали – много добри хора. Децата ми са били с тях по пещери. Никога не бих им се доверила, ако съм се съмнявала в нещо“.

Днес г-жа Захариева отрече, че има проверка на МОН в училището, каквато публична информация изтече.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Тройното убийство в хижа край Петрохан
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Бай Васил
преди 20 минути

Тези 6 човека станаха жертва на най-високото равнище на българската политическа мафия. Не вярвайте на изкривените разследвания! Просто пречеха и бяха убити.

Откажи