Проговори директорката на училище "Космос"! Последната лекция на Калушев

В село Осоица тази сутрин частно училище „Космос“, в което обучението е с методи на „естествена психотерапя“, обичайно отвори врати за учениците си. Необичайното е, че това училище продължава да бъде замесено в пъзела „Петрохан“. Именно в него е бил преместен от държавното училище малкия Леон, за който бабата и дядото са подали сигнал, че е даден от родителите си да се обучава при рейнджърите в хижа "Петрохан".

В това училище е изнесъл последната си лекция Ивайло Калушев. Тя е била посветена на най-големите подводни пещери в Мексико.





Директорът на училището Татяна Захариева отказа да коментира пред Булфото и препрати към петицията на Обществения съвет към училището, разпространена публично вчера.

В нея се казва: „В контекста на трагичните случаи край Петрохан и Околчица, в публичното пространство, бяха направени внушаващи асоциации, при които бе споменато и Частно училище „Космос“.

Тези внушения създадоха впечатление за връзка между тежко криминално събитие и конкретна детска образователна институция, без да са представени потвърдени факти“.

На 4 февруари обаче г-жа Татяна Захариева обяснява, че била поканила в училището Ивайло Калушев и той е изнесъл тук последната си лекция, посветена на най-големите подводни пещери в Мексико.

Също така всеки може да види на Фейсбук страницата на школата на Калушев „Роук“ много снимки на децата и информации за училището .

Калушев припознава Частно училище "Космос" за свой партньор или поне на образователна институция, която меко казано симпатизира.

“Поканих го за лекция в нашето училище, защото го познавам като специалист. Моето мнение за него е, че е човек с кауза. Човек, пазещ горите и природата“, казва тя пред „Телеграф“.

И допълва: “Беше будист, изповядваше тази философия, но нищо повече. Знам, че правеше лагери с деца. Имам три деца, двамата ми синове са били при него на обучения.

Познавам и тримата загинали – много добри хора. Децата ми са били с тях по пещери. Никога не бих им се доверила, ако съм се съмнявала в нещо“.

Днес г-жа Захариева отрече, че има проверка на МОН в училището, каквато публична информация изтече.

