АПИ излезе с нова информация за винетките

В първите седем дни от въвеждането на еднодневната винетка са купени общо 10 018 винетки от този вид. Най-много продажби са реализирани през почивните дни общо 4054 бр., от които 1958 в събота и 2096 в неделя.



Еднодневната винетка за леките автомобили беше въведена от 00:00 ч. на 3 февруари 2026 г. Тя предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа. Тя е валидна 24 часа от началната ѝ дата и час. Например, ако бъде активирана в 10:00:00 ч. утре - 11 февруари, то тя ще бъде валидна до 09:59:59 ч. на 12 февруари. Цената ѝ е 4,09 евро (8 лв.). Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване.



Еднодневната винетка е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса. Отделна винетка за ремарке или каравана се купува само, ако при прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта.

През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и не се изискват допълнителни действия от потребителите.



Цените на винетките са следните:



Годишна - 49,60 евро (97 лв.)



Тримесечна - 27,61 евро (54 лв.)



Месечна - 15,34 евро (30 лв.)



Седмична - 7,67 евро (15 лв.)



Уикенд - 5,11 евро (10 лв.)



Еднодневна - 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.

